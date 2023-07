"Böhmi brutzelt": Diese Stars kochen mit Jan Böhmermann in der zweiten Staffel

Sommerzeit heißt für Jan Böhmermann Brutzelzeit - in seiner heiteren Koch-Talk-Show "Böhmi brutzelt" lädt sich der Moderator prominente Gäste zum Pläuschen am Herd ein. Mit von der Partie sind prominente Gäste wie Anke Engelke und Iris Berben .

"Böhmi brutzelt" wieder: Wie schon im Sommer 2022 bittet Jan Böhmermann auch in diesem Jahr wieder sechs prominente Gäste an den Herd – zum "Kochen und Plaudern", wie es in einer Vorabmeldung des ZDF heißt. Zu den Stars der zweiten Staffel der Kochsendung gehören Komikerin Anke Engelke, Schauspielerin Iris Berben, Unternehmerin und Influencerin Sally Özcan, Nationalspielerin Laura Freigang, Foodbloggerin und Rapperin Nura sowie Dragqueen Jurassica Parka. Im Vorjahr gaben sich bereits Moderatorin Aminata Belli, Tänzerin Motsi Mabuse, Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, Starpianist Igor Levit, Entertainer Riccardo Simonetti sowie der Rapper und Musikproduzent Xatar die Ehre.