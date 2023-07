Enkel von Robert De Niro überraschend mit 19 Jahren gestorben

"Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll"

Die Schauspielerin ("A Star Is Born") verabschiedete ihren Sohn in einem emotionalen Beitrag: "Mein wunderschöner, süßer Engel. Von dem Moment an, an dem ich dich in meinem Bauch gespürt habe, habe ich dich unbeschreiblich geliebt", beginnt sie den Text, "ich wünschte, ich wäre bei dir. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir gegeben hast, als ich deine Mutter geworden bin."