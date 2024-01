Handball EM 2024 im TV: Spielplan, Favoriten, Kader und alle weiteren Infos!

Vom 10. bis 28. Januar 2024 wird die Handball-Europameisterschaft erstmals in Deutschland stattfinden. Das Turnier verspricht ein aufregendes und spannendes Sportereignis zu werden, das Handballfans in ganz Europa in seinen Bann ziehen wird. Ob die DHB-Auswahl das Wintermärchen wahr werden lässt? Den Spielplan, die Favoriten, den Kader und weitere Infos finden Sie hier in der Übersicht.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason ist bereit, sich zum dritten Mal, nach 2004 und 2016, den Titel zurückzuholen. Gegen wen das DHB-Team antreten wird, wer die Favoriten sind und wo Sie das Mega-Event im TV verfolgen können, hier gibt es die Infos.

Wann und gegen wen spielt das deutsche Team? Zum Auftakt am 10. Januar 2024 tritt Deutschland in Düsseldorf gegen die Schweiz an. Übertragen wird das Spiel um 20.45 Uhr live im ZDF. Nach drei Tagen Pause folgt am 14. Januar in Berlin das zweite Gruppenspiel gegen Nordmazedonien. Zu sehen ab 20.30 Uhr, live im ZDF. Ebenfalls in Berlin findet das letzte Gruppenspiel gegen den sechsmaligen Weltmeister und dreifachen Europameister Frankreich am 16. Januar statt. Das Spiel wird live ab 20.30 Uhr in der ARD übertragen.

Wer sind die diesjährigen Favoriten? In den vergangenen Jahren war das Team aus Dänemark ein gefürchteter Gegner. Nicht umsonst hat sich die Mannschaft den Weltmeistertitel von 2019, 2021 und 2023 erkämpft. Doch Dänemark schwächelte zuletzt etwas. 2022 landete das Team auf den dritten Platz. Gute Chancen rechnen sich Frankreich (EM-Meister 2018) und auch Spanien (EM-Meister 2020) aus. Natürlich nicht zu vergessen die Titelverteidiger aus der Schweiz.

Deutschland hat den Heimvorteil und viele jubelnde Fans als Stütze, doch zu den Favoriten zählt die Mannschaft in diesem Jahr nicht. Zahlreiche Ausfälle machten es dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason schwer.

In welchen Städten wird die Handball-EM 2024 ausgetragen? In insgesamt sechs Städten in Deutschland wird das Handball-Spektakel stattfinden. Das Eröffnungsspiel startet am 10. Januar 2024 im Düsseldorfer Fußballstadion. Die Vorrundenspiele werden in Mannheim, München und in der Hautstadt Berlin ausgetragen. Hamburg und Köln sind auch dabei. In der Domstadt steigt die Finalrunde inklusive Halbfinals, Spiel um Platz fünf, Spiel um Platz drei und Endspiel.

Die Vorgruppe der Handball-EM (Auslosung) Gruppe A in Düsseldorf/Berlin: Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz

Gruppe B in Mannheim: Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien

Gruppe C in München: Island, Ungarn, Serbien, Montenegro

Gruppe D in Berlin: Norwegen, Slowenien, Polen, Färöer

Gruppe E in Mannheim: Schweden, Niederlande, Bosnien und Herzegowina, Georgien

Gruppe F in München: Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland

Die Übertragungsrechte Die Spiele des deutschen Teams werden live in der ARD oder im ZDF übertragen und gestreamt. Als einziger Sender in Deutschland zeigt der Streaming-Anbieter Dyn alle 65 Spiele des Turniers live.

In der ARD moderiertAlexander Bommes, Kommentator ist Florian Naß. Als Experte ist der ehemalige Nationalspieler Dominik Klein im Einsatz.

Der Kader der Handball- Nationalmannschaft Tor: Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen), Silvio Heinevetter (TVB Stuttgart), Daniel Rebmann (VfL Gummersbach), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce)

Linksaußen: Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Matthias Musche (SC Magdeburg), Tim Nothdurft (Bergischer HC)

Rückraum links: Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Lukas Stutzke (Bergischer HC)

Rückraum links/Mitte: Tim Suton (TBV Lemgo Lippe), Philipp Weber (SC Magdeburg)

Rückraum Mitte: Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Max Beneke (VfL Potsdam/Füchse Berlin), Kai Häfner (TVB Stuttgart), David Schmidt (Frisch Auf Göppingen), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts/Rechtsaußen: Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tim Hornke (SC Magdeburg), Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo)