"Jüdische Hochzeitsnacht": Kritik zur ARTE-Doku über Hochzeit in radikal-jüdischen Kreisen!

Einen nahezu Fremden zu ehelichen, ist für die meisten Menschen völlig undenkbar – im ultra-orthodoxen Judentum jedoch durchaus Praxis. Obwohl sich Braut und Bräutigam oft kaum kennen, erleben sie in der Hochzeitsnacht ihren ersten sexuellen Kontakt überhaupt. Nicht selten ist dieses Teilen von Intimität mit Ängsten und traumatischen Erfahrungen verbunden, darüber zu reden ist jedoch nicht erwünscht. So zeigt es der Dokumentarfilm "Jüdische Hochzeitsnacht", der nun bei ARTE erstmals im TV ausgestrahlt wird und sich einem überaus tabuisierten Thema widmet. Filmemacherin Rachel Elitzur, die selbst aus der ultra-orthodoxen jüdischen Community stammt, liefert – ähnlich wie die hochgelobten Streamingformate "Unorthodox" und "One of Us" – seltene Einblicke in eine sonst nach außen abgeriegelte Gemeinschaft.