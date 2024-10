Oliver Sanne & Jil Rock ziehen ins „Sommerhaus“ nach!

Die Spannung im „Sommerhaus der Stars“ 2024 bleibt hoch, denn in der fünften Folge der Staffel sorgt ein neues Paar für frischen Wind: Der ehemalige „Bachelor“ Oliver Sanne (38) und seine Verlobte, die Ex-DSDS-Kandidatin Jil Rock (32), ziehen als Nachrücker in die berühmte Promi-WG ein. Damit tritt das Paar an, um die Konkurrenz zu übertrumpfen – und möglicherweise das 50.000-Euro-Preisgeld zu gewinnen.