Soaps: Was passiert heute bei GZSZ, AWZ und Co.?

Liebe, Eifersucht und Drama: In unserem Überblick informieren wir Sie täglich darüber, was in den Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Sturm der Liebe" und weiteren Serien passiert.

Täglich gibt in der Woche neue Folgen, neue Dramen, neue Intrigen und viele Gefühle. In den Dailys "Rote Rosen", "Sturm der Liebe", "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist immer was los. Hier bekommen Sie immer aktuell die Kurzvorschauen auf die kommenden Folgen.

Donnerstag, 19. Mai 2022: Vanessa bekommt in "Sturm der Liebe" von Christoph die Kündigung. In "Unter uns" ist Eva geschockt, als sie die Wahrheit über Dominic erfährt. Bei "Alles was zählt" gehen Justus und Jenny schweren Herzens getrennte Wege.

14.10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter macht sich ernsthaft Sorgen um Merle, als sie sich auch noch um Jolina kümmern möchte. Seiner Meinung nach übernimmt Merle sich. Und tatsächlich ignoriert Merle die Warnsignale ihres Körpers. Als sie nach langer Zeit endlich einen ruhigen Moment hat, bekommt sie direkt die Quittung: einen Hörsturz! Britta wurmt es, dass Hendriks Video auf ClipClub besser ankommt. Das kann sie nicht auf sich sitzen lassen und nimmt einen weiteren Clip auf. Mit dem Fazit: Tanzen vor der Kamera ist nicht ihr Ding!

15.10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Obwohl Vanessa beteuert, den Geldbeutel nicht gestohlen zu haben, wird sie von Christoph entlassen. Alfons will das nicht einfach hinnehmen und konfrontiert Christoph damit. Dieser klärt ihn darüber auf, dass die Kündigung nur ein Vorwand war, um die wahren Täter zu überführen. Josie will Pauls Entscheidung nicht akzeptieren und bittet ihn, ihrer Beziehung eine Chance zu geben. Doch im Gespräch mit Erik wird ihr klar, dass es nichts bringt, gegen die Realität anzukämpfen, und sie lässt sich von ihren Eltern trösten.

17.30 Uhr, RTL: Unter uns Eva ist geschockt, als sie die Wahrheit über Dominic erfährt. Aber ihre Gefühle sind so stark, dass sie versucht, ihn zu verstehen. Kann sie seine Vergangenheit ausblenden? Sina beruft ein Familientreffen ein und verkündet, dass David Rolfs Sohn ist. Die Offenbarung erhitzt die Gemüter. Cecilias Einwänden zum Trotz steht Corinna zu ihrem wenig glamourösen neuen Job. Ist das wirklich der Neustart, den sie wollte?

19.05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Justus und Jenny schweren Herzens getrennte Wege gehen, wird Malu Zeuge des magischen Bandes zwischen ihnen. Isabelles Hoffnung, dass Casper von der Polizei überführt wird, zerschlägt sich. Sie lässt sich auf eine riskante Scharade ein.

19.40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als die Crew mitkriegt, was dem Mauerwerk blüht, rückt sie zusammen. Gleichzeitig droht der Verkauf schon früher über die Bühne zu gehen, was Laura jedoch geschickt verhindern kann. Maren wird von John gebeten, ihm nun doch bei der Umsetzung des Mauerflower-Festivals zu helfen. Sie kann zusagen, weil der herzensgute Michi ihr wieder den Rücken freihält. Maren will sich dafür erkenntlich zeigen und bereitet Michi eine tolle Überraschung.