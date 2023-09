"Sommerhaus der Stars": Darum haben sich Ricarda und Maurice getrennt

Er hat wieder zugeschlagen, der berühmt-berüchtigte "Sommerhaus der Stars"-Fluch. Eigentlich wollten Ricarda Raatz und Maurice Dziwak in der RTL-Show demonstrieren, dass sie das "perfect match" sind, doch dann kam alles anders. Die heftigen Dreharbeiten überstand ihre Liebe nicht. Nun wollen die beiden der Öffentlichkeit berichten, was wirklich vorgefallen ist.

Vor jeder neuen Staffel vom "Sommerhaus der Stars" wird spekuliert, welches Paar der Fluch als Nächstes treffen wird. Ganze 25 Beziehungen gingen bereits nach der TV-Show in die Brüche. Nun hat es auch Ricarda Raatz und Maurice Dziwak erwischt. Vorab wurde das Paar nach den Macken des anderen befragt. Für Ricarda war besonders Maurice Unpünktlichkeit nervig, während er das Schnarchen seiner Freundin störend fand. Doch das waren alles alltägliche Dinge, mit denen beide leben konnten. Doch der Einzug in die Promi-WG gab ihrer Beziehung den Rest. Was war vorgefallen?