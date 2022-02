Super Bowl 2022 - Wiederholung: Wann läuft das Spiel nochmal im TV?

Der Super Bowl, das Endspiel der NFL, zieht Jahr für Jahr sportbegeisterte Zuschauer weltweit aufs Neue in seinen Bann. Das größte Einzelsportevent der Welt lockt allein in den USA bis zu 115 Millionen Menschen vor die Fernseher. Auch deshalb kostet ein 30-sekündiger Werbespot in der Halbzeitpause schnell mal einige Millionen Dollar.

Auch in Deutschland begeistern sich immer mehr Menschen für die Spiele der National Football League. Deutsche Fans müssen sich aber die Nacht um die Ohren schlagen, um das Spiel zu sehen. Oder auf die Wiederholung zurückgreifen ... Hier erfahren Sie alles rund um den Super Bowl LVI.

Wann ist der Super Bowl 2022 in der Wiederholung zu sehen? ProSieben Maxx zeigt das NFL-Finale am Montagvormittag (14. Februar 2022) ab 9 Uhr bis 13.30 Uhr noch einmal in voller Länge. Parallel dazu gibt es ab 9 Uhr auch einen "Livestream" der Wiederholung auf ran.de. Streaming-Anbieter DAZN hat den Super Bowl zudem als Re-Live auf Abruf im Angebot, wahlweise mit deutschem oder Original-Kommentar.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wann fand der Super Bowl LVI statt? Das Finale um die begehrte Vince-Lombardi-Trophy fand am 13. Februar 2022 in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Der Kick-Off erfolgte um etwa 0.30 Uhr deutscher Zeit. Die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams standen sich gegenüber. Wer im Endspiel steht, entscheidet sich Jahr für Jahr in der Regular Season und den Play-offs. Insgesamt spielen 32 Teams um den Einzug in die K.o.-Runde: 16 Mannschaften aus der American Football Conference (AFC) sowie 16 Mannschaften aus der National Football Conference (NFC). Die jeweils sieben besten Teams der AFC und NFC machen dann in Play-offs die Teilnahme am Super Bowl unter sich aus.

Welche Teams bestritten den Super Bowl? Die Cincinnati Bengals trafen auf die Los Angeles Rams. Die Bengals warfen im Halbfinale in einem packenden Spiel den Vorjahresfinalisten Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes raus. Die Entscheidung fiel erst in der Overtime, der Verlängerung. Die Rams besiegten die San Franciso 49ers. Auch im Finale machten beide Teams es spannend: Die Rams siegten durch einen späten Touchdown mit 23:20.

Wann und wo war der Super Bowl 2022 im TV und Stream zu sehen? Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auch der Super Bowl LVI von ProSieben live im deutschen Free-TV übertragen. Ebenso übertrugen ran.de, prosieben.de, prosiebenmaxx.de sowie Streaming-Anbieter Joyn das Endspiel der NFL live und kostenlos im Stream. Die Vorberichterstattung zum Super Bowl wurde ab 20.15 Uhr bei ProSieben Maxx übertragen, ehe es um 22.55 Uhr bei ProSieben weiter ging.. Alternativ konnten Fans den Super Bowl 2022 auch beim (kostenpflichtigen) Streaming-Anbieter DAZN verfolgen. Hier begann die Übertragung um 23.30 Uhr.

Wer kommentierte den Super Bowl bei ProSieben und DAZN? Für ProSieben kommentierten Jan Stecker, Patrick Esume und Björn Werner das Spiel. Für die News aus dem Netz sorgte Christoph "Icke" Dommisch. Zur Einstimmung startete um 20.15 Uhr der 160-minütige "Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX, u. a. meldet sich Reporter Max Zielke mit Sebastian Vollmer, Jakob Johnson, Amon-Ra St. Brown, Mark Nzeocha (San Francisco 49ers) und Kasim Edebali (Hamburg Sea Devils) aus dem Studio im SoFi Stadium in Los Angeles.

Martin Pfanner und Adrian Franke kommentierten das Spiel bei DAZN, Flo Hauser führte als Moderator durch die Sendung. Bei DAZN hatte der Zuschauer beim NFL-Finale außerdem die Wahl zwischen deutschem Kommentar oder dem US-amerikanischen Original-Kommentar.

In welchem Stadion fand der Super Bowl 2022 statt? Das 56. Endspiel der NFL fand im SoFi Stadium in Inglewood, Los Angeles statt. Das Stadion, dass erst am 23. August 2020 eröffnet wurde, ist die Heimspielstätte der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers. Die Gesamtkosten für die Sportanlage liegen bei rund 5 Milliarden US-Dollar, davon soll allein das Stadion rund 2,4 Milliarden US-Dollar verschlungen haben. Es bietet regulär rund 70.000 Zuschauern Platz, kann in besonderen Fällen wie dem Super Bowl aber auf 100.240 Plätze erweitert werden. Die erste Partie vor Zuschauern konnte aufgrund der Corona-Pandemie erst am 12. September 2021 stattfinden. Die Los Angeles Rams setzten sich mit 34:14 gegen die Chicago Bears durch. Tragisch: Beim Bau des Stadions kam 2020 ein Arbeiter ums Leben, als er rund 33 Meter vom Dach in die Tiefe stürzte.

Wer trat in der Halbzeit-Show des Super Bowl 2022 auf? Die Halftime-Show soll für manch einen Zuschauer interessanter sein, als das eigentliche Finalspiel selbst. Mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blidge und Kendrick Lamar trat diesmal so etwas wie die US-amerikanische Rap- und Hip-Hop-Elite auf.

Wer sang die Nationalhymne? Dieser Programmpunkt ist vor allem für die amerikanischen Zuschauer ein ganz besonderer: die Nationalhymne. 2022 war es Countrysängerin Mickey Guyton, der die große Ehre hatte, die Nationalhymne zu singen. Jhené Aiko sang "America the Beautiful".

Welche Teams sind die Rekordsieger beim Super Bowl? Erst zwei NFL-Teams ist es gelungen, den Super Bowl in seiner langjährigen Geschichte schon sechs Mal zu gewinnen. Die New England Patriots sowie die Pittsburgh Steelers stehen mit je sechs Trophäen gemeinsam an der Spitze. Verfolgt werden Sie von den Dallas Cowboys und San Francisco 49ers, die je fünf Mal erfolgreich waren. Bill Belichick, Trainer der New England Patriots, hat den Super Bowl übrigens schon acht Mal gewonnen. Mit Markus Koch und Sebastian Vollmer gewannen zudem zwei Deutsche den Super Bowl. Koch griff 1988 mit den Washington Redskins zum Titel, Vollmer sicherte sich die Vince-Lombardi-Trophy 2015 und 2017 mit den New England Patriots.