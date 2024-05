"Tatort": Rammstein-Keyboarder bekommt Rolle an der Seite von Ullrich Tukur

Der Keyboarder der deutschen Metal-Band stand ebenso wie Frontmann Till Lindemann zuletzt im medialen Zusammenhang mit dem Skandal rund um die sogenannte "Row Zero". Ein Hinderungsgrund für sein "Tatort"-Engagement ist das nicht, wie ein HR-Sprecher auf teleschau-Nachfrage bestätigt: "Die in den Medien erhobenen Vorwürfe gegen ihn wurden nicht vor Gericht gebracht. Für uns gilt die Unschuldsvermutung."

In besonderer Weise namhaft ist auch der Drehbuchautor und Regisseur des neuen ARD-Krimis. Dietrich Brüggemann zeichnete in der Vergangenheit für die hochgelobten Stuttgarter "Tatort"-Folgen "Stau" (2017) und "Das ist unser Haus" (2021) verantwortlich. Für die Komödien-Klassiker-Variation "Murot und das Murmeltier" arbeitete er bereits 2019 mit Ulrich Tukur zusammen. Und nicht nur hier. Brüggemann ist auch der Mit-Initiator der satirischen "#allesdichtmachen"-Filme, die während der Corona-Pandemie für starke Kontroversen auch innerhalb der Film- und Fernsehbranche sorgten.

Inhaltlich geht es in "Murot und der Elefant im Raum" in den Bereich des Übernatürlichen. Auf der Suche nach einem im Zuge eines Sorgerechtsstreits entführten Kind will sich der Ermittler mit der Psyche der komatösen Mutter verbinden. Die Methode, in der Seele wie in einer Landschaft zu spazieren, überwacht der Psychiater Dr. Schneider (Robert Gwisdek) anhand einer neu entwickelten Maschine.