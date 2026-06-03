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ZDF-„Fernsehgarten“ unter Beschuss – Zuschauer kritisieren Preise, Pannen und Programm

Kritik

ZDF-„Fernsehgarten“ unter Beschuss – Zuschauer kritisieren Preise, Pannen und Programm

03.06.2026, 08.36 Uhr
von Pamela Haridi
Der ZDF-"Fernsehgarten" sorgt derzeit für Diskussionen: Von steigenden Ticketpreisen über organisatorische Schwächen bei Unwetter bis hin zu fragwürdigen Programmentscheidungen. Die Zuschauer sind unzufrieden.
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.
Andrea Kiewel am Sonntag, den 31. Mai, im ZDF-Fernsehgarten. Dieser wird stark kritisiert.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Der Sommer ist traditionell die Zeit des ZDF-„Fernsehgarten“. Doch statt guter Laune, Musik und Urlaubsstimmung bestimmen derzeit Kritik und Diskussionen die Schlagzeilen rund um die beliebte Sonntagsshow.

Viele Zuschauer äußern ihren Unmut über die steigenden Ticketpreise, fragwürdige Programmentscheidungen und einem aus ihrer Sicht sinkenden Unterhaltungswert. Die Beschwerden reichen von organisatorischen Problemen bis hin zu inhaltlichen Fehlern in der Sendung.

Ticketpreise sorgen für besonders viel Ärger

Der größte Streitpunkt betrifft die Eintrittskarten für den Live-Besuch auf dem Mainzer Lerchenberg. Viele Zuschauer kritisieren, dass die Sendung bereits über den Rundfunkbeitrag finanziert wird und Besucher dennoch zusätzlich für den Eintritt zahlen müssen. Im Fokus stehen insbesondere die jüngsten Preissteigerungen:

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Stehplatz: 15 Euro statt 12 Euro
Sitzplatz: 25 Euro statt 20 Euro
Tischplatz: 30 Euro statt 25 Euro

Kritiker sprechen von einer Art Doppelfinanzierung. Ihrer Ansicht nach sollten beitragsfinanzierte Programme für Zuschauer kostenlos zugänglich sein. Das ZDF verweist dagegen darauf, dass der Besuch vor Ort ein separates Zusatzangebot mit organisatorischem Aufwand sei.

Wetter-Chaos löste Verwirrung aus

Auch die jüngste Ausgabe des ZDF-„Fernsehgarten“ sorgte für Diskussionen. Wegen eines Unwetters in Mainz musste die Sendung verspätet starten. Viele Zuschauer bemängelten die kurzfristigen Änderungen und die aus ihrer Sicht unklare Kommunikation rund um den tatsächlichen Beginn der Show.

Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) sprach später selbst darüber, wie knapp die Durchführung der Sendung gewesen sei. Während manche Zuschauer Verständnis für die wetterbedingten Schwierigkeiten zeigten, sahen andere darin ein Zeichen für organisatorische Schwächen.

Debatte um Udo-Jürgens-Frage

Für zusätzlichen Wirbel sorgte im Rahmen des Musik-Bingos die Frage nach dem Namen eines „deutschen Musikers“, der nie in New York gewesen sei. Als Lösung wurde Udo Jürgens († 80) genannt. Zahlreiche Zuschauer machten darauf aufmerksam, dass Udo Jürgens Österreicher war. Ihrer Meinung nach hätte die Formulierung „deutschsprachiger Musiker“ lauten müssen.

In den sozialen Netzwerken entwickelte sich daraufhin eine lebhafte Diskussion. Viele Fans empfanden den Fehler als vermeidbar und fragten sich, warum die Frage nicht sorgfältiger geprüft worden sei.

Musik-Bingo spaltet das Publikum

Auch das inzwischen etablierte Musik-Bingo an sich wurde mittlerweile zu einem weiteren Streitpunkt. Während einige Zuschauer die Idee als lockere Unterhaltung betrachten, können andere dem Konzept wenig abgewinnen.

Kritiker bezeichnen das Spiel als langweilig und fragen sich, weshalb nicht wieder klassisches Bingo gespielt wird. Langjährige Fans sehen darin ein Beispiel für Veränderungen, die ihrer Meinung nach nicht zum traditionellen Charakter des „Fernsehgarten“ passen.

„Wann wird endlich wieder gesungen?“ Zuschauer vermissen den alten „Fernsehgarten“

Noch stärker als einzelne Pannen beschäftigt viele Stammzuschauer jedoch die Entwicklung des Formats selbst. Immer wieder wird kritisiert, dass der „Fernsehgarten“ heute deutlich mehr Gesprächsanteile enthalte als früher. Zahlreiche Zuschauer wünschen sich mehr Musik und weniger längere Moderationen oder Gesprächsrunden.

Besonders häufig tauchen Beschwerden auf, dass das Format zunehmend wie eine Talkshow wirke. Kommentare wie „Wann ist der Fernsehgarten eine Talkshow geworden?“ oder „Kann bitte jemand singen?“ spiegeln diese Stimmung wider. Auch die Auswahl der Künstler wird von manchen Fans kritisiert. Ihnen fehlen überraschende Gäste und musikalische Höhepunkte, die den „Fernsehgarten“ über Jahrzehnte geprägt haben.

Wie reagiert das ZDF auf die Kritik?

Bislang hat das ZDF keine konkreten Änderungen an der Sendungsstruktur angekündigt. Der Sender betont grundsätzlich, dass konstruktive Kritik willkommen sei. Gleichzeitig verweist das ZDF darauf, dass ein Teil der Beschwerden aus koordinierten Protestaktionen stammen soll und deshalb nicht automatisch als repräsentative Zuschauermeinung gewertet werde. Zu den konkreten Vorwürfen – etwa zu viel Talk, zu wenig Musik oder dem Musik-Bingo – gibt es bislang keine öffentlich kommunizierte Reformpläne.

Kultformat mit treuer Fangemeinde bleibt unter Beobachtung

Trotz aller Diskussionen zählt der „Fernsehgarten“ weiterhin zu den erfolgreichsten und bekanntesten Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen. Die Show begeistert seit Jahrzehnten Millionen Zuschauer und gehört für viele fest zum Sommerprogramm.

Die aktuelle Kritik zeigt jedoch, wie aufmerksam das Publikum Veränderungen verfolgt. Ob das ZDF künftig auf die Wünsche seiner Zuschauer eingeht oder am bisherigen Kurs festhält, dürfte die Fans des ZDF-„Fernsehgarten“ auch in den kommenden Wochen beschäftigen.

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"Fernsehgarten"-Moderatorin
Andrea Kiewel in einem grünen Outfit.

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