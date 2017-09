Maybrit Illner diskutiert vor der Bundestagswahl eine Woche lang die wichtigsten Wahlthemen in "illner intensiv". Am Donnerstag, 7. September, 22.45 Uhr, sollte auch Alice Weidel zu ihren Gästen gehören. Doch die AfD-Politikerin sagte am Vormittag ihre Teilnahme ab.

Fotoquelle: ZDF / Christian Schoppe