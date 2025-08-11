Andrea Kiewel schickt Grüße an „TV total“ – wegen skurriler Sauna-Show

"Wenn du denkst, es geht nicht absurder, setzt der 'Fernsehgarten' noch einen drauf", meldete sich ein User des Kurznachrichtendienstes X nach der letzten Ausgabe der von Andrea 'Kiwi' Kiewel moderierten Unterhaltungssendung im ZDF zu Wort. Der Anlass für diesen Kommentar war ein Beitrag über eine ungewöhnliche Sportdisziplin: den Sauna-Aufguss.

Dass der Beitrag äußerst seltsam anmuten könnte, war Kiewel offenbar bereits im Vorfeld bewusst. Denn die Moderatorin versuchte, der drohenden Parodie durch eine bekannte Comedy-Sendung auf ProSieben zuvorzukommen, indem sie ein paar freundliche Grüße losschickte: "Lieber Kollege Pufpaff, liebe Kollegen von 'TV total'", sagte sie in eine Kamera gerichtet. "Ja, ihr dürft das verwenden." In der Sendung von Sebastian Pufpaff werden besonders skurrile oder unfreiwillig komische TV-Momente zusammengestellt und kommentiert.

"Ein ganz besonderes Programmstückchen" Und der Beitrag selbst? Das Ambiente wirkte bereits etwas skurril an, denn Kiewel unterhielt sich tatsächlich vor einer Sauna-Kulisse mit ihren Gästen, den beiden Vize-Weltmeistern im Team-Aufguss. Die erklärten erst einmal recht trocken, worum es in ihrem Sport geht und wie er bewertet wird – nämlich von einer internationalen Jury. Professioneller Aufguss ist ebenso Teil des Wettbewerbs wie Handtuchwedeln.

Besonders amüsant wird es aber bei einer weiteren Disziplin: dem Show-Aufguss. Hier gilt es, eine echte Performance abzuliefern und die Jury von den eigenen Entertainer-Qualitäten zu überzeugen. Natürlich bot das geladene Duo einen solchen Show-Aufguss auch live im "Fernsehgarten" dar und erzählte mit synchron geschwungenen Handtüchern eine Geschichte.

In den Sozialen Medien bekam der Beitrag besonders viel Aufmerksamkeit, von Entsetzen über Erstaunen bis zu in Worte gefasster Sprachlosigkeit. Wirklich kalt gelassen scheint das Stück niemanden zu haben. "Ein ganz besonderes Programmstückchen", befand auch Andrea Kiewel direkt nach der Live-Einlage der Profi-Saunierer.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!