Ist das süß: Action-Held und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat seinem Esel Lulu zum ersten Geburtstag ein Ständchen gesungen. Leckerlis gab's natürlich auch.

Haustier bei "Arnie" müsste man sein: Da dürfte man sich frei in der Wohnung bewegen und mit "Terminator" Arnold Schwarzenegger (72) sogar den Essenstisch teilen. Das mögen viele ihren Katzen und Hunden auch erlauben, aber beim Hollywood-Star fällt eben alles etwas größer aus: seine neuen Gefährten sind Esel Lulu und Zwergpony Whiskey.

Als das Eselmädchen nun Geburtstag hatte, sang Schwarzenegger ein liebevoll-rührendes "Happy Birthday"-Ständchen und fütterte den nun einjährigen Vierbeiner mit Leckereien – eifersüchtig beäugt von Pony Whiskey.

We have a birthday today! Lulu turned 1. We celebrated by letting her fill herself up with goodies. pic.twitter.com/syFgHYGnXa