Bayerischer Fernsehpreis 2019

Von Wilfried Geldner

Am Abend des 24. Mai wird im Münchner Prinzregententheater wieder der angesehene Bayerische Fernsehpreis "Blauer Panther" vergeben. Die Live-Übertragung wird im BR-Fernsehen von Christoph Süß moderiert.

Der Bayerische Fernsehpreis "Blauer Panther" ist diesmal fest in öffentlich-rechtlichen Händen – zumindest, was die Live-Übertragung desselben am Abend aus dem Münchner Prinzregententheater betrifft. Wenn Christoph Süß die Moderation übernimmt, dürfte es zudem keinen Mangel an emotionalen Momenten geben. Allenfalls die Verwechslungsgefahr mit dem jeweils im Januar vergebenen Bayerischen Filmpreis ist groß. Hier rührte Süß bereits manchen Gewinner zu Tränen.

Anwärter auf den Preis, der von einer unabhängigen Jury vergeben wird, sind diesmal unter anderem Jan Josef Liefers für seine Rolle in der TNT-Serie "Arthurs Gesetz", Murathan Muslu für den NDR-Film "Das deutsche Kind" und Nicholas Ofczarek für die Sky-Serie "Der Pass". Als "beste Schauspielerinnen" wurden Anna Schudt für "Aufbruch in die Freiheit" (ZDF), Alwara Höfels für "Keiner schiebt uns weg" (ARD / WDR) und Neshe Demir ("Das deutsche Kind") nominiert.

Der Bayerische Fernsehpreis wird in den Kategorien Fiktion, Information, Unterhaltung und Kulturprogramme vergeben und ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Den begehrten "Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten" erhalten diesmal die Brüder Fritz und Elmar Wepper. "Als authentische Botschafter Bayerns sind sie ihren Wurzeln immer treu verbunden und verkörpern die enorme Bandbreite unseres Freistaats", erklärte Ministerpräsident Markus Söder.

Quelle: teleschau – der Mediendienst