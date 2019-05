CIVIS Medienpreis 2019

Von Andreas Schoettl

Mit Europas bedeutendstem Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt werden vorbildliche Programmleistungen ausgezeichnet. Im TV wird die Gala erst nach Mitternacht ausgestrahlt.

Das ist schon schade. Mit dem CIVIS Medienpreis schreibt unter anderem die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland (ARD), vertreten durch den WDR, einen zeitgemäß bedeutenden Wettbewerb aus. Immerhin geht es um so wichtige Themen wie Migration und Integration sowie zur Flucht und Asylproblematik. Und dann sendet das Erste die am 23. Mai stattfindende Gala im Auswärtigen Amt in Berlin doch erst tief in der Nacht.

Einmal mehr ist es Sandra Maischberger, die als Gastgeberin durch die TV-Gala für Integration führt. Ausgezeichnet werden integrativ wertvolle Programmleistungen in Radio, Film, Fernsehen und Internet. Am Wettbewerb in diesem Jahr nahmen insgesamt 767 Programme aus 22 EU-Staaten und der Schweiz teil. Der Preis wird vergeben in den Kategorien Audio, TV.Video, Digital, Young C. und Civis Special.

Bereits im Vorfeld standen erste Preisträger fest. So wird in der Kategorie Civis Young C. der Kurzfilm "Kippa" ausgezeichnet. Darin wird der 14-jährige Oskar brutal drangsaliert. Mitschüler hatten erfahren, dass er jüdisch ist. Der Film der Hamburg Media School erzählt – basierend auf einem wahren Fall – von antisemitischem Mobbing und Gewalttätigkeiten gegen einen jüdischen Mitschüler an einer deutschen Schule,

Quelle: teleschau – der Mediendienst