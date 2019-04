| Konditoren-Wettstreit

Erst Hobbybäcker, dann Promis, nun Profis: Ab Mai lässt SAT.1 ausgebildete Konditoren in "Das große Backen – Die Profis" zum Wettstreit antreten.

Mit dabei ist wieder Moderatorin Enie van de Meiklokjes. In der Jury bekommen Tortendekorateurin Bettina Schliephake-Burchardt und der mehrfach zum "Pâtissier des Jahres" gekürte Christian Hümbs für die Profi-Ausgabe Unterstützung: Günther Koerffer erweitert die Jury. Er ist Hofkonditor und hat die höchste royale Torte der Welt für die Hochzeit von Kronprinzessin Victoria und ihrem Mann Daniel gebacken.

Die Premierenstaffel von "Das große Backen – Die Profis" wird vier Folgen umfassen. Es treten Teams an, die aus jeweils zwei Profis bestehen. In jeder Folge fordert die Jury die Kandidaten in zwei Challenges heraus: Während in der Miniatur-Challenge makellose, erstklassige Törtchen hergestellt werden sollen, verlangt die Schaustück-Challenge den Konditoren beim Zaubern von imposanten Meisterwerken kreative Höchstleistungen ab.

Starttermin ist Sonntag, 19. Mai, um 17.45 Uhr.