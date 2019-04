| Neue Staffel im Mai

Im Mai 2019 kehrt Steffen Henssler mit vier neuen Folgen "Grill den Henssler" zurück. Dass es beim Comeback eine neue Jury geben wird, steht schon länger fest. Nun gab VOX weitere Details bekannt.

So teilte der Sender den Starttermin der neuen Staffel mit: Die vier neuen Folgen werden ab dem 5. Mai 2019 ausgestrahlt. Der Sendeplatz bleibt der alte: Sonntagabend, 20.15 Uhr.

Pro Folge treten drei Promi-Kandidaten zum Koch-Wettstreit mit Steffen Henssler an. Die Gegner von Henssler werden 2019 u.a. Star-Designer Guido Maria Kretschmer, Sportmoderatorin Laura Wontorra, die Comedians Mario Barth und Thomas Hermanns, Schauspielerin ChrisTine Urspruch (bekannt aus dem Münster-"Tatort" und der Serie "Dr. Klein") sowie Reality-Star Detlef Steves ("Ab ins Beet!") sein, den VOX mit einem Augenzwinkern als "Jähzorn-Legende" bezeichnet.

Juan Amador, Stefan Marquard, Christian Lohse und Sascha Stemberg werden die Promis in der Küche als Coaches unterstützen.

In der Jury gibt es zwei Veränderungen: Reiner Calmund ist auch in der neuen Staffel dabei. An der Seite des legendären Fußballmanagers werden Mirja Boes und "Restauranttester" Christian Rach Platz nehmen. Verzichten müssen die Zuschauer auf die bisherige Moderatorin Ruth Moschner. Die neuen Folgen werden von Annie Hoffmann moderiert.