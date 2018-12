Erste Kandidatinnen

Für welche Dame wird sich Bachelor Andrej entscheiden? Der 31-Jährige hat die Qual der Wahl.

Bei welcher dieser Damen wird der neue Bachelor sein Liebesglück finden, von welcher Lady einen Korb bekommen? Ab Mittwoch, 2. Januar, 20.15 Uhr, geht Andrej Mangold, 31 Jahre alt, auf Brautschau bei RTL. Der Kaugummi-Unternehmer ist Basketballfans kein Unbekannter: Als Profibasketballer war er sogar in fünf Länderspielen zu sehen. "Der Sport war immer eine prägende Säule in meinem Leben", so der Nachfolger von Daniel Völz.

Insgesamt 20 Damen buhlen um die Gunst von Andrej, die ersten zehn Ladys wurden jetzt vorgestellt. Ob für den Bachelor die Richtige dabei ist?

Quelle: teleschau – der Mediendienst