"Queen Sono"

Eigenproduktionen aus den unterschiedlichsten Film- und TV-Nationen tummeln sich im Angebot des Streamingdienstes Netflix. Ein ganzer Kontinent wurde aber bislang sträflich außer Acht gelassen: Afrika. Das soll sich nun schnellstmöglich ändern, denn der VoD-Gigant hat mit "Queen Sono" das erste afrikanische TV-Original bestellt, wie unter anderem "Spiegel Online" vermeldet. Als Hauptdarstellerin wurde Pearl Thusi ("Quantico") bestätigt.

In der Dramaserie soll sie eine Agentin verkörpern, die dem Verbrechen in Südafrika die Stirn bietet. Nebenher muss sie sich natürlich noch mit ihren eigenen Problemen herumschlagen. Ihre Figur soll eine Mischung aus der "House of Cards"-Präsidentin Claire Underwood und der Superheldin Jessica Jones aus der gleichnamigen Marvel-Serie darstellen. So zumindest beschrieben die Netflix-Verantwortlichen Eric Barmack und Kelly Luegenbiehl den Charakter gegenüber der südafrikanischen Website "IOL Entertainment". Zudem sei dies nur der Beginn eines verstärkten Engagements auf dem Kontinent: "Im Laufe der Zeit werden wir unsere Wurzeln in Afrika und Südafrika weiter vertiefen." Regionale Geschichten für ein internationales Publikum seien demnach das Ziel.

In einem emotionalen Video meldete sich nun auch Pearl Thusi via Twitter zu Wort: "Ich kann es gar nicht abwarten, dass jede Frau auf diesem Kontinent, auf dem ganzen Planeten, Queen Sono trifft", so die südafrikanische Schauspielerin. Außerdem betonte sie den revolutionären Aspekt der Netflix-Entscheidung: "Dies wird die Branche für jeden Künstler auf diesem Kontinent verändern." Hauptverantwortlich für das Gelingen von "Queen Sono" ist ihr Landsmann Kagiso Lediga, seines Zeichens Regisseur und Stand-up-Comedian. Er kennt Thusi bereits von ihrer gemeinsamen Arbeit an der romantischen Komödie "Catching Feeling", die – wie soll es auch anders sein – von Netflix eingekauft wurde.

Quelle: teleschau – der Mediendienst