| RTL-Datingshow

Am Ende war es keine Überraschung mehr: "Bachelor" Andrej Mangold hat Jennifer Lange seine letzte Rose gegeben. Doch was passierte danach? Erste Antworten gaben die beiden bei Frauke Ludowig.

Bei Andrej und Jenny hat es offensichtlich richtig gefunkt. "Ich bin auf der Suche nach einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe und das bist du", sagte der frühere Basketball-Profi Jenny bei der letzten Nacht der Rosen. Die säuselte zurück: "Auch ich habe mich in dich verliebt. Aus tiefstem Herzen."

Zwischen den beiden hatte es schon früh in der Staffel geknistert. Jenny war es auch, die den ersten Kuss der Staffel bekam (hier sehen Sie die Bilder) und dann immer wieder ziemlich offensiv Andrejs Nähe suchte. Er habe bei Jenny ein "besonderes Gefühl", sagte Andrej bei einer Rosenvergabe. Als sie ihm bei den "Homedates" einen Liebesbrief vorlas, weinte der "Bachelor". Wie so oft in dieser Staffel. Nur eine war logischerweise nicht ganz so begeistert. "Er hat sich für das Mädchen entschieden und nicht für die Frau", lästerte Jennys Final-Konkurrentin Eva.

Doch wie ging es nach den Dreharbeiten mit dem Liebesglück weiter? Sind Andrej und Jenny noch zusammen? "Ich glaube, das ist eindeutig", sagte Andrej nach der Show im Gespräch mit Frauke Ludowig bei RTL – und küsste dann seine Jenny. Regelmäßig hat der "Bachelor" Jenny in Bremen besucht. Draußen zeigen durften sich die beiden nicht – oder wenn dann nur mit Mütze und Schal vermummt. Dass sich ihre Beziehung trotz Lagerkoller dennoch so gut entwickelt hat, war für sie selbst überraschend. Nun sind die beiden froh, ihr Glück endlich offen zeigen zu können. "Ich bin total glücklich, ihn gefunden zu haben", sagte Jenny bei Frauke Ludowig.

Nun wird abzuwarten sein, ob das Glück auch von Dauer ist. Denn schon einige "Bachelor"-Paare haben es danach miteinander versucht, von allzu großer Dauer war aber keine Beziehung. Zuletzt hielt zuletzt die Liebe von "Bachelorette" Nadine Klein und Kandidat Alexander Hindersmann nur wenige Monate. Doch so verliebt wie Andrej und Jenny wirkte bislang tatsächlich kaum ein Pärchen der RTL-Datingshow.

Auf ihren Instagram-Profilen teilten beide ein Foto vom Finale. "Wenn ein Bild einfach alles ausdrückt", schrieb Andrej dazu und versah es - genau wie Jenny in ihrem Profil übrigens - mit dem Hashtag #love. Am Tag nach dem Finale, das schon vor einigen Monaten aufgezeichnet wurde, waren Jenny und Andrej bei "Guten Morgen, Deutschland" zu Gast. Immer noch als Paar und Händchen haltend. In einem Facebook-Livestream erzählten die beiden, sie hätten nach den Dreharbeiten nur ihren Eltern und besten Freunden erzählen können, dass sie zusammen sind.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Wenn ein Bild einfach alles ausdrückt #love @agentlange Ein Beitrag geteilt von Andrej Mangold (@dregold) am Feb 27, 2019 um 12:18 PST

Hat Andrej sich richtig entschieden? Urteilen Sie selbst. Alle 22 Kandidatinnen der neunten "Bachelor"-Staffel sehen Sie hier.