Deutschland - Tschechien: RTL überträgt live – Michael Ballack Experte

Ein neuer Experte für das RTL-Team: Beim Länderspiel Deutschland gegen Tschechien wird der langjährige DFB-Kapitän Michael Ballack das Spiel analysieren.

RTL überträgt das Testspiel der Nationalmannschaft am 11. November ab 20.15 Uhr live. An der Seite von Moderatorin Laura Wontorra wird Ballack, der erstmals für RTL im Einsatz ist, das Spiel coronabedingt aus dem Studio 5 der Mediengruppe RTL in Köln analysieren. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann und Steffen Freund. Anstoß in Leipzig ist um 20.45 Uhr.

"Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie", sagte Ballack. "Ich freue mich daher sehr, auch für RTL als TV-Experte meine Erfahrungen einzubringen und hoffe auf ein spannendes Spiel." Zuletzt hatte RTL schon Lukas Podolski für ein Spiel als Experte eingesetzt.

Ballack, mittlerweile 44 Jahre alt, stand zwischen 1999 und 2010 in 98 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz und trug ab 2004 auch die Kapitänsbinde. Der fünffache deutsche Meister und dreifache Fußballer des Jahres erreichte jeweils eine WM- und eine EM-Finalteilnahme mit der DFB-Auswahl.

Nach fast einem Jahr ohne Länderspiele hatte sich das DFB-Team zuletzt mit zwei torreichen Unentschieden gegen die Türkei und die Schweiz (jeweils 3:3) und einem 2:1-Sieg gegen die Ukraine zurückgemeldet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw steht weiter in der Kritik.

Quelle: areh