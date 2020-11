CoupleChallenge bei TVNOW: Das sind die Kandidaten

TVNOW schickt sieben Paare an einen malerischen Bergsee, wo sie in der "#CoupleChallenge" harte Prüfungen erwarten. Mit an Bord sind zahlreiche Reality-TV-Gesichter.

Sie waren bei "Prince Charming", "Love Island" und "Temptation Island" ... – Doch vom Reality-TV haben sie offenbar noch lange nicht genug: Zahlreiche mehr oder minder bekannte Gesichter aus einschlägigen Formaten kehren ab 8. Dezember zurück ins Rampenlicht. Im neuen TVNOW Original "#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt" kämpfen sieben Paare um die Siegprämie von 100.000 Euro. Dafür müssen die Teilnehmer – aufgeteilt in vier Pärchen- und drei Freunde-Teams – in diversen Herausforderungen ihre Kontrahenten überflügeln. Den Kandidaten wird vor der malerischen Kulisse eines Bergsees nicht nur Allgemeinwissen und Teamfähigkeit abverlangt, sondern sie müssen sich auch ihren Ängsten stellen, heißt es in der Ankündigung des Senders: In diesem Format, so die Macher, "stellen sich sieben Paare der härtesten Herausforderung ihres Lebens".

Mit dabei sind unter anderem Christina Dimitrou, bekannt aus der ersten Staffel "Temptation Island", und ihr Liebster Aleks Petrovic ("Love Island"). Besonders Dimitrou ist sich ihrer Sache sehr sicher, wie eine Kampfansage vor dem Start der Show deutlich macht: "Ich habe hier sowieso die größte Fresse von allen, und wenn jemand kommt, dann wird er zerfleischt. Ich mache aus dem Hackfleisch."

Etwas zurückhaltender äußerte sich Ex-"DSDS"-Teilnehmer Daniele Negroni, der mit seiner Freundin Laura Steinert antritt. "Die größte Angst, die ich habe, ist es bei irgendwelchen Dingen zu versagen und dann vielleicht der Buhmann zu sein", gab Negroni zu.

Die weiteren Promi-Duos, die bei der Show antreten sind: Melody Haase ("DSDS", "Adam sucht Eva") und Xenia Prinzessin von Sachsen ("Sommerhaus der Stars"), der YouTuber Marcel Dähne mit seiner Freundin Lisa Weinberger, das "Prince Charming"-Gespann Martin Angelo und Dominic Smith, die Tiktok-Stars Anna Orlova und Tatjana Corado Rahimkhan sowie das "Temptation Island"-Paar Siria Camapnozzi und Davide Tolone.

