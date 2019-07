| Nadine Klein

Während Gerda Lewis als "Bachelorette" nach der großen Liebe sucht, macht sich Vorgängerin Nadine Klein so ihre Gedanken über die RTL-Datingshow. Sie schenkte 2018 Alexander Hindersmann ihre letzte Rose. Die Beziehung hielt nicht, nun macht Alex erneut mit. Was sagt seine Ex-Freundin dazu?

Luxus, traumhafte Dates und 20 Männer, die nur deinetwegen da sind. Klingt nach dem perfekten TV-Job, aber ganz so rosig ist das Leben als "Bachelorette" dann doch nicht, wie Nadine Klein im "Bild"-Interview verrät. Da sind zum einen die Kandidaten, die natürlich nicht alle wirklich an der TV-Show teilnehmen, um die große Liebe zu finden. Einige hätten schon Interesse daran gehabt, sie kennenzulernen, andere seien nur auf Sex ausgewesen. Und: "Ein paar wollten einfach nur möglichst lange dabei sein und Sendezeit bekommen, um danach zu 'Bachelor in Paradise' gehen zu können", sagt Nadine, die zudem andeutet, dass nicht alle Teilnehmer überhaut auf Frauen stehen. "Zu einem der Kandidaten habe ich mehrere Nachrichten und sogar Bilder geschickt bekommen, die beweisen, was für ein falsches Spiel er gespielt hat", so Nadine. Namen nannte sie nicht.

Außerdem habe es die "Bachelorette" in der öffentlichen Wahrnehmung schwerer als der "Bachelor". "Küsst du einen, heißt es 'voll langweilig, ist jetzt voll offensichtlich'; küsst du mehrere, darfst du dir andere Dinge anhören. Herrlich, die Doppelmoral unserer Gesellschaft", so die Fitnesstrainerin.

Dass Alex Hindersmann, mit dem sie nach der vergangenen Staffel für kurze Zeit zusammen war, jetzt schon wieder mitmacht, hatte die Ex-"Bachelorette" bei Instagram zuletzt noch wenig wohlwollend kommentiert. Auf eine User-Frage hin, ob sie einen guten Tipp für Gerda Lewis parat hätte, gab Klein in einer Instagram-Story augenzwinkernd an: "Nimm nicht Alex."

Im "Bild"-Interview klingt das schon wieder deutlich versöhnlicher. "Wer weiß, vielleicht ist er ja Gerdas Deckel – dann kann auch niemand etwas gegen seine Teilnahme sagen! Ich bin mittlerweile wieder glücklich, ihm wäre das ja dann auch zu wünschen", sagt Nadine, die derzeit mit ihrem neuen Freund auf Bali im Liebesurlaub weilt.

