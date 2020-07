"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

TV-Produktionen haben es dieser Tage nicht leicht: Aufgrund der geltenden Corona-Maßnahmen stehen auch viele Shows derzeit auf der Kippe. Nun könnte es auch den RTL-Quotenbringer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" treffen.

Bereits im Juni kündigte der RTL-Chef Jörg Graf in einem Interview an, dass es unter Umständen keine Staffel 2021 geben könnte. Nun ist jedoch eine kuriose Idee im Gespräch: Löst ein alternativer Austragungsort in Schottland das Problem?

Das deutsche "Dschungelcamp" sei extrem von dem britischen Pendant "I'm a celebrity – Get me out of here" abhängig, ließ Graf bereits gegenüber dem Medienmagazin "DWDL.de" wissen. Die britische Ausgabe wird von den britischen ITV Studios ebenfalls in Australien produziert: "Die Briten haben das Camp und das gesamte Areal inklusive der Produktionsstätten vor Ort von ITV Studio bauen lassen", so Graf. "Wenn das britische Dschungelcamp im Herbst gedreht wird, bleibt danach alles stehen, es bleiben auch Leute von ITV dort und wir ziehen ein." Man baut also ganz auf die bewährte Synergie.

Wie das britische Boulevardblatt "Mirror" nun berichtet, sollen die Verantwortlichen des britischen "Dschungelcamps" derzeit nach einem alternativen Austragungsort suchen: "Alle hoffen, wieder zurück nach Australien gehen zu können, aber dort kämpfen sie enorm mit erneuten Ausbrüchen, die zu erneuten Lockdowns führten", wird ein Insider zitiert. "Es könnte einfach aufgrund der Sicherheit nicht möglich sein", heißt es weiter.

Als Alternative würden nun laut "Mirror" die schottischen Highlands in Betracht gezogen. Die Produktion suche dort bereits nach einem geeigneten Ort. Darüber, ob der Sender RTL dann ebenfalls dorthin folgt, ist allerdings noch keine Aussage getroffen worden. Eine Produktion ohne Synergie mit dem ITV-Set wäre laut Aussage Grafs jedoch wirtschaftlich nicht möglich. Wird "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" also zu einer Art Highland-Games für C-Promis? – Der Gedanke hätte was ...

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH