| 15. Staffel

Die "Dschungelcamp"-Bewohner müssen im kommenden Jahr ihre Shorts gegen Thermo-Unterwäsche tauschen: Die RTL-Sendung wird wegen der Corona-Krise nicht in Australien, sondern in Wales produziert. Das teilte der Sender am Freitag mit.

"In einer Zeit, in der so vieles anders ist, als wir alle es gewohnt sind, küren wir den Dschungelkönig eben einmal anders. Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind. Doch deswegen diese tolle Show nicht zu machen, kommt für uns und unseren Produzenten-Partner ITV überhaupt nicht in Frage", sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf.

Bereits das britische Pendant "I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!" des Senders ITV 1 wird in seiner 20. Staffel statt aus dem australischen Dschungel in Großbritannien produziert.

Wie gehabt wird auch die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im Januar ausgestrahlt. Statt Sommer in Australien gibt es also Winter im Norden Wales'. Dennoch soll das Konzept größtenteils gleich bleiben, lediglich einzelne Formatbestandteile werden für den neuen Produktionsort adaptiert. Die Promis, die es ins "Dschungelcamp" verschlägt, müssen wie immer mit Reis und Bohnen vorliebnehmen, es sei denn, sie holen fleißig Sterne in den Dschungelprüfungen.

Quelle: areh