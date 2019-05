RTL-Sendung feiert 25. Geburtstag

Von Rupert Sommer

Happy Birthday, Frauke Ludowig: Seit 25 Jahren hält sie mit ihrem Glamour-Magazin den Kontakt zu Stars und Sternchen. Jetzt wird gefeiert.

Es gibt ja böse Zungen, die behaupten würden, das Konzept von Glamour, Glanz und Glitter wäre mit einer Karnevalsgroßstadt wie Köln, wo das legendäre RTL-Magazin "Exclusiv" produziert wird, nicht wirklich kompatibel. Aber die ewig elegante Moderatorin und Redaktionsleiterin Frauke Ludowig lächelt derlei Spötteleien mit souveränem Charme weg. Und außerdem zieht es sie mit der von ihr seit jeher geprägten Sendung "Exclusiv – Das Starmagazin" natürlich gern hinaus in die Weite – auf die roten Teppiche, die großen Galas und die Urlaubs-Tummelplätze der Schönen, Reichen und Wichtigtuerischen.

Seit 25 Jahren nimmt sie sich schon die Promis und solche, die gerne welche wären, professionell zur Brust. In rund 7.200 Sendungen boten mehr als 900 nationale und 400 internationale Stars Einblick in ihr Privatleben und verhalfen RTL zu vielen publikumsträchtigen Schlagzeilen. Nun wird gefeiert. Details verrät Frauke Ludowig natürlich noch nicht, um es angemessen spannend zu machen. Nur so viel: Es wird glamourös. Ist doch was!

Quelle: teleschau – der Mediendienst