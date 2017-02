| Piratenepos geht weiter

"Fluch der Karibik 5": Neuer Trailer mit Depp, Bardem und Bloom

Am 25. Mai 2017 ist der fünfte Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in den Kinos zu sehen. Ein neuer Trailer zu "Salazars Rache" zeigt neben Javier Bardem als Bösewicht auch Rückkehrer Orlando Bloom.In der fünften Episode des Piratenepos hat sich das Schicksal einmal mehr gegen den vom Pech verfolgten Captain Jack Sparrow ( Johnny Depp ) gestellt. Eine ganze Horde mordshungriger Geister-Matrosen sind dem "Teufels-Dreieck" entkommen und werden von Jacks altem Erzfeind Captain Salazar ( Javier Bardem ) befehligt. Ihr Auftrag: Jeden Piraten auf hoher See töten, allen voran aber Jack Sparrow.Lediglich der "Dreizack des Poseidon", ein mächtiges Artefakt, das seinem Besitzer völlige Kontrolle über die Meere verleiht, kann Jack noch retten. Um den Dreizack zu finden, geht der Captain schließlich ein waghalsiges Bündnis mit der Sterndeuterin Carina Smyth ( Kaya Scodelario ) und dem eigenwilligen jungen "Royal Navy"-Matrosen Henry ( Brenton Thwaites ) ein.Neben Geoffrey Rush als Captain Barbossa ist auch Orlando Bloom wieder als Will Turner zu sehen. Im vierten Teil hatte Bloom noch ausgesetzt.