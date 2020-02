US-Sitcom

Die Wünsche der Fans wurden erhört: Die "Friends" feiern ein Comeback. Für das Special lassen sich die Stars fürstlich entlohnen.

Es ist das perfekte Jubiläumsgeschenk für alle Fans: 25 Jahre nach dem Start gibt es eine Reunion der "Friends"-Stars. WarnerMedia teilte nach vielen Gerüchten in den letzten Monaten nun offiziell mit, dass "Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer für ein Special ohne festes Drehbuch für HBO Max, das im Mai 2020 erstmals von WarnerMedia angebotene Direct-to-Consumer-Angebot, wieder zusammenkommen".

Nicht nur die treuen Anhänger der Kultserie können jubeln. Auch die Schauspieler selbst dürften den ein oder anderen Sektkorken ob der prächtigen Gagen knallen lassen: Laut "Variety" erhält jeder der Stars für das einmalige Special mindestens 2,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro.

Schon Mitte Oktober postete Jennifer Aniston auf Instagram ein Gruppenfoto mit den fünf Hauptdarstellern der Serie. Aniston selbst äußerte sich in der US-amerikanischen "The Late Night Show" gegenüber dem Satiriker Stephen Colbert nur wage. "Es geschieht etwas", deutete sie an. Nun durfte sie endlich mit der News herausrücken und postete bei Instagram: "It's happening ..." (Es passiert) und stellte dazu ein altes Crew-Foto.

Die US-amerikanische Sitcom "Friends" lief von 1994 bis 2004 und kam insgesamt auf zehn Staffeln. Sie wurde mit zahlreichen Preise bedacht, darunter einige Emmy Awards und ein Golden Globe Award. Wann und wo das Special in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch unklar.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH