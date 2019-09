Schauspielerin gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Carol Lynley ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Das berichtet unter anderem das US-Magazin "Variety". Lynley, geboren 1942 in New York City, wurde vor allem in den 60er- und 70er-Jahren mit Rollen in US-Kassenschlagern bekannt.

Schon als Jugendliche stand Lynley als Model vor der Kamera, zum Film kam sie im Alter von 16 Jahren, als sie eine Rolle im Disney-Film "Das Herz eines Indianers" übernahm. Ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte sie mit dem Broadway-Stück "Die Unverstandenen" und dessen Kinoadaption. Lynley spielte darin eine junge Frau, die eine illegale Abtreibung vornehmen will – trotz großer Kontroversen wurde sie für ihre Darstellung für einen Golden Globe nominiert.

Im Jahr 1961 stand Carol Lynley für Robert Aldrichs Western "El Perdido" an der Seite von Rock Hudson und Kirk Douglas vor der Kamera. Es folgten Filme wie "Der Kardinal" und "Bunny Lake ist verschwunden", beide von Otto Preminger. Große Bekanntheit erlangte sie auch mit dem Katastrophenfilm "Die Höllenfahrt der Poseidon" (1972), in dem sie die Sängerin an Bord des titelgebenden Passagierdampfers spielte.

Carol Lynley war in den 60er-Jahren vier Jahre lang mit dem Publizisten Michael Selsman verheiratet. Das Paar hatte ein Kind.

