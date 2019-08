Disney plant eine Neuauflage des 90er-Jahre-Klassikers "Kevin – Allein zu Haus". Der Hauptdarsteller von einst meldet sich nun mit einem schrägen Tweet zu Wort.

Ein Remake von "Kevin - Allein zu Haus", dem erfolgreichen 90er-Jahre-Klassiker über einen Jungen, der ganz auf sich allein gestellt das elterliche Haus gegen Einbrecher verteidigen muss – ist das eine gute Idee? Während Fans des Films von 1990 noch diskutieren, meldet sich Macaulay Culkin, damals Hauptdarsteller, nun mit einem bizarren Tweet selbst zu Wort.

"So würde eine aktualisierte Version von 'Kevin – Allein zu Haus' wirklich aussehen", schreibt der 38-Jährige – und postet dazu ein Foto von sich im extremen Schlabberlook. In Unterwäsche sitzt der seit Jahren erfolglose Schauspieler auf dem heimischen Sofa, isst einen Teller Nudeln, und man weiß nicht, ob das nun ein Witz sein soll oder tatsächlich die traurige Lebensrealität des tief gefallenen Kinderstar von einst. "Hey Disney, ruf mich an", schreibt Culkin noch unter seinen Tweet.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA