Let's Dance 2021: die Profitänzer – Massimo Sinató fehlt

Videospiel wird verfilmt

"Game of Thrones"-Darsteller übernehmen Hauptrollen in "The Last of Us"

Die Serienadaption des Videospiels "The Last of Us" steht in den Startlöchern. Nun wurden die beiden Hauptrollen bestätigt: Zwei "Game of Thrones"-Stars spielen Joel und Ellie.

MEHR