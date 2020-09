| Infos zur TV-Übertragung

Die NFL-Saison geht wieder los – trotz Corona. Für Nachtschwärmer steht das erste Highlight am 10. September an. Hier erfahren Sie, wer was zeigt.

ProSieben holt zahlreiche Spiele ins Hauptprogramm. Der Sender überträgt u.a. das Auftaktspiel Kansas City Chiefs gegen Houston Texans in der Nacht von Donnerstag, 10. September auf Freitag, 11. September. Los geht's um 2.10 Uhr. Traditionell eröffnet der amtierende Super-Bowl-Champion die Saison in der National Football League. Insgesamt 15 NFL-Spiele (Regular Season, Playoffs und Super Bowl) werden in dieser Saison live auf ProSieben übertragen. Weitere Spiele gibt's wie immer beim Schwesternsender ProSieben MAXX.

"ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de haben mit 'ran Football' die National Football League in den vergangenen fünf Jahren für junge Zuschauer zur erfolgreichsten Liga im deutschen Free TV gemacht. Diesen Weg gehen wir weiter. In dieser Saison zeigen wir noch mehr Spiele auf ProSieben", sagte Daniel Rosemann, Geschäftsführer ProSieben.

Neu: ProSieben zeigt drei Spiele der Regular Season am Sonntagabend live. Am ersten Spieltag ist ProSieben ab 22.15 Uhr live dabei, wenn Quarterback-Superstar Tom Brady mit seinem neuen Arbeitgeber Tampa Bay Buccaneers zu Gast bei seinem "alten" Rivalen Drew Brees und den New Orleans Saints ist. Patrick Esume und Björn Werner sowie Netman Christoph "Icke" Dommisch kommentieren das Spiel. Zuvor gibt es um 19.00 Uhr bei ProSieben MAXX die Partie zwischen den Miami Dolphins und den New England Patriots mit Brady-Nachfolger Cam Newton. Die Partie der Atlanta Falcons gegen die Seattle Seahawks gibt es parallel dazu im kostenlosen Livestream bei ran.de.

Auch Streaming-Anbieter DAZN hat die NFL im Angebot. Dort wird jeden Sonntag die NFL Redzone mit Original-Kommentar gezeigt. Die Redzone ist – trotz einiger Unterschiede – vergleichbar mit der Bundesliga-Konferenz auf Sky. Wer keinen Touchdown verpassen möchte, ist hier richtig.

Außerdem hat DAZN jede Woche mehrere Einzelspiele im Programm:

alle Thursday Night Games* (in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 02.20 Uhr)

alle Sunday Night Games (in der Nacht von Sonntag auf Montag um 02.20 Uhr)

alle Monday Night Games (in der Nacht von Sonntag auf Montag um 02.15 Uhr)

ein Spiel zur frühen Kick-Off-Zeit am Sonntag um 19.00 Uhr live und ein Spiel ab 23.00 Uhr im Re-Live

alle Playoff-Spiele und den Super Bowl LV 2021

*bis auf das Auftaktspiel, das exklusiv bei ProSieben zu sehen ist

Quelle: areh