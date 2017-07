"Friends from College"

Das nächste "How I Met Your Mother"?

Von Sven Hauberg

Ein Freundeskreis in New York, mittendrin Cobie Smulders - klingt bekannt? Tatsächlich könnte die neue Netflix-Serie "Friends from College" das nächste "How I Met Your Mother" werden.

"How I Met Your Mother" ist zu Ende erzählt, und ob das geplante Spin-Off "How I Met Your Father" jemals kommt, steht noch in den Sternen. Eine neue Netflix-Serie könnte nun einspringen und "HIMYM"-Fans den sehnlichst erwarteten Seriennachschub liefern. Denn in "Friends from College" (ab Freitag, 14. Juli) spielt nicht nur "HIMYM"-Star Cobie Smulders eine Hauptrolle: Die ganze Serie erinnert verdächtig an die Erfolgs-Sitcom.

Cobie Smulders, die Robin aus "HIMYM", spielt auch in "Friends from College" eine Frau inmitten ihres New Yorker Freundeskreises: Lisa geht auf die 40 zu und ist mit dem Verlauf, den ihr Leben genommen hat, alles andere als zufrieden. Wir ihr Mann Ethan (Keegan-Michael Key) und die gemeinsamen Freunde Sam (Annie Parisse), Nick (Nat Faxon), Max (Fred Savage) und Marianne (Jae Sug Park) hatte Lisa einst an der Elite-Uni Harvard studiert. Jetzt, in New York City, treffen die Kommilitonen von einst wieder aufeinander und müssen feststellen, dass alte Konflikte und Eifersüchteleien aus der Uni-Zeit wieder aufbrechen.

Ausgedacht haben sich diese Story Francesca Delbanco und Nicholas Stoller, beide selbst Harvard-Absolventen. Letzterer ist kein Unbekannter: Stoller führte zuletzt Regie bei der Erfolgskomödie "Bad Neighbors" und deren Fortsetzung. Auch für zwei "Muppets"-Filme stand er als Produzent und Ko-Autor schon hinter der Kamera.

"Urkomisch und herzerwärmend"

"Friends from College" erzähle die "universelle Geschichte über eine Gruppe von Menschen, die man schon seit immer kennt und die man mit all ihrer Unordnung und ihren Fehlern liebt", erzählt Francesca Delbanco. Für Hauptdarstellerin Annie Parisse ist die Serie "urkomisch und herzerwärmend. Die Charaktere sind großherzig und irgendwie schrecklich unmoralisch - das ist es, was die Serie interessant und lustig macht."

Nach "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" ist "Friends from College" bereits die zweite Netflix-Produktion, in der die Kanadierin Cobie Smulders eine Hauptrolle übernimmt. Ihre Figur Lisa beschreibt sie als eine hart arbeitende Anwältin, die davon träumt, eine Familie zu gründen. "Sie hat ihre Träume ihrem Job geopfert, für ein Unternehmen in New York das von schrecklichen Menschen geleitet wird."

Und dann wird Lisa, das verriet bereits der erste Trailer, auch noch betrogen von ihrem eigenen Ehemann. In den sozialen Netzwerken sorgte das freilich für Aufregung. Denn wie, so der Tenor, könne man es nur wagen, Robin aus "How I Met Your Mother" zu betrügen.

