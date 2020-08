| Nach Beratung zu Corona-Maßnahmen

Am Donnerstag (27. August) berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihren Ministern und den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die Themen sind u.a. die Testpflicht für Reiserückkehrer, Bußgelder bei Maskenpflicht und eine bundesweite Regelung für private Feiern.

Im Anschluss an das Treffen wird Angela Merkel (CDU) über den Austausch in einer PK berichten. Ab 13.00 Uhr wird mit ihrem Gang vor die Presse gerechnet, erfahrungsgemäß kann sich der Beginn aber deutlich verzögern. Die PK mit Angela Merkel wird an einigen Stellen per Livestream zu sehen sein. U.a. hat der BR schon einen Livestream angekündigt. Nachrichtensender wie Phoenix werden die PK ebenfalls live übertragen.

Neben Angela Merkel werden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an der PK teilnehmen. Söder ist Vorsitzender der Minsterpräsidentenkonferenz, Tschentscher sein Stellvertreter.

Das ZDF wird am Donnerstagabend ab 19.20 Uhr ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Corona-Krise - Gipfel im Kanzleramt" senden. Das Erste hat für 20.15 Uhr ein "ARD extra" angekündigt. Ellen Ehni moderiert die etwa 15-minütige Sendung.

Die Infektionszahlen in Deutschland waren zuletzt wieder angestiegen.

Quelle: areh