| Nach Corona-Pause

Ein Hauch Normalität in Zeiten von Corona: Immer mehr Sportligen nehmen ihren Spielbetrieb wieder auf. Auch in der Premiere League wird wieder gespielt. Hier gibt's die Infos zur TV-Übertragung.

Pay-TV-Anbieter Sky hat seit dieser Saison wieder die Übertragungsrechte für die Premier League, die aktuell neben der spanischen Liga als beste Fußball-Liga der Welt gilt. Nach der langen Pause kommen die Fans vor dem Fernseher nun erstmal voll auf ihre Kosten, denn Sky zeigt bis zum 2. Juli alle Spiele live. Die Premier League ist über das Sportpaket empfangbar.

In den englischen Stadien sind wie in Deutschland keine Fans zugelassen. Die alternative Audio-Option mit Fangesängen und Stadion-Atmosphäre vom Band, die Sky-Zuschauer schon aus der Bundesliga kennen, wird deshalb auch für die Spiele der Premier League angeboten. Bei Sky Q-Receivern funktioniert das über die Taste mit dem Fragezeichensymbol, bei Sky+ über die Infotaste. Über Sky-App, Sky Go und Sky Ticket steht die Funktion nicht zur Verfügung.

Am 17. Juni überträgt Sky die Nachholspiele zwischen Aston Villa und Sheffield United sowie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal live. Auch alle Spiele des 28. bis 32. Spieltags sind als Live-Einzelspiele verfügbar. Die Spieltage 33 bis 38 (3. bis 26. Juli) sind noch nicht terminiert. Sky kündigt aber auch von diesen Spieltagen eine umfangreiche Berichterstattung an.

Hier finden Sie alle bislang feststehenden Übertragungen im Überblick (Zeiten sind Anstoßzeiten):

28. SPIELTAG (Nachholspiele)

Mittwoch, 17. Juni:

19.00 Uhr: Aston Villa - Sheffield United

21.15 Uhr: Manchester City - FC Arsenal

30. SPIELTAG

Freitag, 19. Juni:

19.00 Uhr: Norwich City - FC Southampton

21.15 Uhr: Tottenham Hotspur - Manchester United

Samstag, 20. Juni:

13.30 Uhr: FC Watford - Leicester City

16.00 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Arsenal

18.30 Uhr: West Ham United - Wolverhampton Wanderers

20.45 Uhr: AFC Bournemouth - Crystal Palace

Sonntag, 21. Juni:

15.00 Uhr: Newcastle United - Sheffield United

17.15 Uhr: Aston Villa - FC Chelsea

20.00 Uhr: FC Everton - FC Liverpool

Montag, 22. Juni:

21.00 Uhr: Manchester City - FC Burnley

31. SPIELTAG

Dienstag, 23. Juni:

19.00 Uhr: Leicester City - Brighton & Hove Albion

21.15 Uhr: Tottenham Hotspur - West Ham United

Mittwoch, 24. Juni:

19.00 Uhr: Manchester United - Sheffield United

19.00 Uhr: Newcastle United - Aston Villa

19.00 Uhr: Norwich City - FC Everton

19.00 Uhr: Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth

21.15 Uhr: FC Liverpool - Crystal Palace

Donnerstag, 25. Juni:

19.00 Uhr: FC Southampton - FC Arsenal

19.00 Uhr: FC Burnley - FC Watford

21.15 Uhr: FC Chelsea - Manchester City

32. SPIELTAG

Samstag, 27. Juni:

13.30 Uhr: Aston Villa - Wolverhampton Wanderers

Sonntag, 28. Juni:

17.30 Uhr: FC Watford - FC Southampton

Montag, 29. Juni:

21.00 Uhr: Crystal Palace - FC Burnley

Dienstag, 30. Juni:

21.15 Uhr: Brighton & Hove Albion - Manchester United

Mittwoch, 1. Juli:

19.00 Uhr: FC Arsenal - Norwich City

19.00 Uhr: FC Everton - Leicester City

19.00 Uhr: AFC Bournemouth - Newcastle United

21.15 Uhr: West Ham United - FC Chelsea

Donnerstag, 2. Juli:

19.00 Uhr: Sheffield United - Tottenham Hotspur

21.15 Uhr: Manchester City - FC Liverpool

Quelle: areh