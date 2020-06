| VOX-Musikshow

Der Fußball hat den Zeitplan von "Sing meinen Song" durcheinander gebracht. Doch nun geht es weiter mit den "regulären" Folgen der aktuellen Staffel. Am Dienstag steht die Musik von LEA im Vordergrund.

In der vergangenen Woche (9. Juni) zeigte VOX kurzerhand ein Best-of statt der eigentlich geplanten Ausgabe mit den Songs von LEA. Der Grund: In der ARD lief parallel das Halbfinale im DFB-Pokal und diese Konkurrenz um die Einschaltquoten war dem Privatsender aus Köln offenbar zu heiß. Erst nun (16. Juni, 20.15 Uhr bei VOX) bekommen die Zuschauer also zu hören, was Joey Patrick Kelly, Max Giesinger und Co. aus den Songs der Singer-Songwriterin gemacht haben. Zwar läuft auch dann gleichzeitig Fußball – der FC Bayern kann gegen Werder Bremen vorzeitig die Meisterschaft klarmachen – aber nur im Pay-TV.

"Es hat so viel Spaß gemacht und war gleichzeitig eine meiner krassesten Erfahrungen, die ich bis jetzt auf meiner musikalischen Reise erlebt habe", sagt LEA über die Dreharbeiten. "Außer für Michael Patrick Kelly, dem Host, war es für uns alle eine ganz neue Erfahrung. Ich denke, wir anderen waren alle sehr aufgeregt und gespannt."

Beonders überrascht war LEA übrigens von den Darbietungen von Rapper MoTrip. "Für mich war MoTrip zum Beispiel eine krasse Person, die ich für mich neu entdeckt habe. Er hat die Songs teilweise so besonders umgeschrieben und total sein eigenes Ding draus gemacht. Es war unfassbar! MoTrip ist ein Wahnsinnsgenie, der einzigartig mit Lyrics umgeht", sagt LEA. "Auch Jan Plewka ist ein unglaublich poetischer Mann."

MoTrip hatte gleich in der ersten Folge für Tränen bei Teilnehmern und Zuschauern gesorgt, in dem er "80 Millionen" von Max Giesinger auf seine eigene Fluchtgeschichte umgetext hatte. Man darf gespannt sein, was er aus LEAs Song "Halb so viel" macht.

Hier finden Sie die Songs der sechsten Sendung im Überblick:

Nico Santos - 110

Max Giesinger - immer wenn wir uns sehen

MP Kelly - Zwischen meinen Zeilen

LEA - Treppenhaus

Jan Plewka - Monster

MoTrip - Halb so viel

Ilse DeLange - Leiser

In der siebten Sendung werden dann die Songs von Gastgeber Michael Patrick Kelly neu interpretiert, in der achten Sendung singen die diesjährigen Teilnehmer Duette.

Quelle: areh