| Krimi aus Amsterdam

Mode, Drogen, Korruption – und mittendrin Piet Van der Valk (Marc Warren), der eigenwillige Kommissar, der auf einem Hausboot in Amsterdam lebt. Kein leichter Fall, mit dem er es zu tun bekommt: Der in der Modeszene bekannte Videoblogger Ed Loman wird tot aufgefunden. Ein Stich ins Herz, die Augen sind mit grünen Fäden fachmännisch zugenäht. Seine Fans sehen ihn tot in seinem Live-Blog.

Kaum hat Van der Valk mit seiner Partnerin Lucienne (Maimie McCoy) die Ermittlungen übernommen, wird es für ihn gefährlich. Denn nicht hinter jedem Ethikzug, auf den die Amsterdamer Designer gerne aufspringen, steckt auch echtes ökologisches Engagement, und nicht jeder Star der Szene ist der, für den ihn seine Fans halten.

Dazu trifft der Kommissar auf kriminelle alte Bekannte. Und persönlich hat er auch noch einiges aufzuarbeiten. Ein ordentlicher Krimi mit einer guten Besetzung. Besser als mancher Tatort.

Quelle: sb