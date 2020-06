Post bei Instagram

Angelina und Sebastian Pannek sind zum ersten Mal Eltern geworden. Der ehemalige "Bachelor" und die frühere "Bachelor"-Kandidatin haben bei Instagram die Geburt ihres Kindes bekanntgegeben.

"Unser Herz ist geboren" ließen sie bei Instagram verlauten. "Mami und Papi sind die glücklichen Menschen der Welt. Wir können unser Glück kaum fassen, denn es ist magisch, was unser kleiner Schatz mit uns macht." Vor der Geburt hatten die beiden die Öffentlichkeit ebenfalls bei den sozialen Medien mit Bildern von der Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten.

Angelina und Sebastian Pannek sind seit Sommer 2019 ein Paar, im April 2020 wurde ihre Hochzeit bekannt. Angelina Pannek, damals noch Angelina Heger, wurde bekannt als Kandidatin in der vierten Staffel der Kuppel-Show "Der Bachelor", später nahm sie unter anderem an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Hol mich hier raus" teil. Bei Instagram folgen ihr mehr als 800.000 Abonnenten. Sebastian Pannek nahm 2017 an der TV-Show "der Bachelor" teil.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH