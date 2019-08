| Reality-Show bei SAT.1

Nun ist es offiziell: Zlatko Trpkovski feiert 19 Jahre nach der legendären ersten "Big Brother"-Staffel ein Comeback. Er zieht am Freitagabend gemeinsam mit zwei weiteren Kandidaten auf den Campingplatz von "Promi Big Brother".

In der ersten Staffel hatte "Sladdi" u.a. durch seine Freundschaft zu Jürgen Milski auf sich aufmerksam gemacht, die er in dem Hit "Großer Bruder" besang. Es folgten unzählige Auftritte, eine eigene TV-Show und sensationelle Plattenerfolge. Doch eineinhalb Jahre später entschied Zlatko, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und wieder als KfZ-Mechaniker zu arbeiten. Nun also das TV-Comeback. Nur wegen des Geldes, gibt Zlatko im "Bild"-Interview offen zu.

Wie Zlatko 19 Jahre nach seinem ersten "Big Brother"-Abenteuer wohl aussieht? SAT.1 macht daraus bis zum Live-Einzug am Samstagabend noch ein großes Geheimnis. Anders als bei den anderen Kandidaten stellt der Sender vorab kein Foto des "Promi Big Brother"-Bewohners zur Verfügung. In einem Paparazzi-Bild ist indes zu sehen, dass Zlatko, mittlerweile Mitte 40, sichtlich ergraut ist.

Zlatko wird am Freitagabend (20.15 Uhr, SAT.1) zusammen mit Schlagerstar Almklausi ("Mama Laudaaa") und Schauspielerin Sylvia Leifheit ("Sterne des Südens", "Rosamunde Pilcher") auf den Campingplatz ziehen, wo neun weitere "Promis" schon seit zwei Tagen wohnen: Ex-GNTM-Kandidatin Theresia, TV-Detektiv Jürgen Trovato, Ex-"Dschungelkönig" Joey Heindle, Soap-Darstellerin Janine Pink, YouTuber Chris, "Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou, Ginger Costello Wollersheim, "Love Island"-Frauenheld Tobi Wegener und Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter.