| Siebte Staffel

Die Teilnehmer waren schon länger bekannt, nun hat VOX auf den Starttermin für die 7. Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" bekanntgegeben.

Ab dem 5. Mai 2020 geben Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange immer dienstags um 20.15 Uhr ihre Interpretationen von Songs der anderen Teilnehmer zum Besten: Was macht Max Giesinger aus MoTrips erfolgreichstem Song "So wie du bist"? Wie hört sich der Hit "Better" von Nico Santos in einer ganz neuen Version von "Selig"-Frontmann Jan Plewka an? Wie klingt Ilse DeLanges "Love goes on" interpretiert von Michael Patrick Kelly? Und wie wird dessen Song "Friends are family" von LEA verändert?