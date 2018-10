Popstar mit großem Herz: Taylor Swift (28) hat einem Fan, deren Mutter schwer erkrankt ist, 15.500 US-Dollar gespendet. Via Twitter hatte die 19-jährige Sadie Bartell zuvor um Spenden für ihre Familie gebeten, da ihre Mutter seit drei Jahren im Koma liege.

"Wir kümmern uns zu Hause rund um die Uhr um sie", schreibt Bartell in ihrer bewegenden Nachricht. "Mein Vater kann nicht arbeiten, weil er immer bei meiner Mum sein muss. Mein älterer Bruder und ich müssen für unsere Familie aufkommen. Meine Familie ist in Schwierigkeiten."

Hey guys. I’m really nervous to post this. Please help if you can and pray for my family. I’m sorry I never said anything sooner and that I’m suddenly asking for help. I love you guys so much. https://t.co/Jww8qR7Xqu pic.twitter.com/3cXm2o47lg