Comeback der Musik-Show

Sie singen, haben ihre eigene Modelinie und insgesamt 46 Millionen Follower folgen ihnen in den sozialen Medien: Deutschlands bekannteste Influencerinnen Lisa und Lena. Jetzt erweitern die 16-jährigen Zwillinge ihre Medienpräsenz noch weiter. Sie werden beim Comeback der kultigen Musik-Show "The Dome" durch den Abend führen.

"Der absolute Wahnsinn! Für uns geht mit der Moderation von 'The Dome' ein ganz großer Traum in Erfüllung, und wir sind super happy, das mit unseren Fans teilen zu können", fiebern die beiden auf ihren Auftritt hin. Musik scheint ihnen überhaupt sehr am Herzen zu liegen. 2017 veröffentlichten die Teenager ihren eigenen Song ("Not My Fault"), zuvor machten sie durch ihre Lip-Sync-Videos auf der Plattform Musical.ly von sich reden.

Die Moderatorinnen sind aber nicht das einzige Neue in der Wiederauflage von "The Dome". Denn fortan steht nicht nur das Bühnenprogramm selbst im Fokus, sondern auch das, was sich hinter den Kulissen abspielt. Dazu bekommt das Influencer-Duo Unterstützung von einem ganzen Moderatorenteam. Das Comeback des Großevents findet am 30. November live in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen statt und ist einen Tag später, am Samstag, 1. Dezember, 18.15 Uhr, als Aufzeichnung bei RTL II zu sehen. Wie der Sender bereits bestätigte, stehen beim Revival der Show unter anderem Alle Farben, Alvaro Soler, Namika, Rea Garvey und Revolverheld auf der Bühne.

All diejenigen, die nicht live vor Ort dabei sind, können die Show auch online im Livestream mitverfolgen. Zudem sollen die unterschiedlichsten sozialen Medien mit den Inhalten der Veranstaltung bespielt werden. Universal Music und Sony Music haben ihre Kooperation bereits bestätigt. Carlos Zamorano von RTL II zeigt sich zuversichtlich: "Der neue 'The Dome' wird ein Top-Event für jeden: Teenager, junge Erwachsene und Familien."

Quelle: teleschau – der Mediendienst