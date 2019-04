Superhelden-Persiflage

Nächste Runde für Amazons ungewöhnliche Superhelden-Parodie "The Tick": Ab Freitag, 5. April, zeigt der Streaming-Gigant die zweite Staffel der hochgelobten Serie.

In zehn neuen Episoden erleben Arthur (Griffin Newman) und "The Tick, sein Heldenbuddy im Insektenkostüm (Peter Serafinowicz), neue Abenteuer. International wurde die hintersinnige Superhelden-Hommage von Schöpfer Ben Edlund, der bereits mit "Firefly" und "Supernatural" Meta- und Comedy-Erfahrung sammeln konnte, frenetisch gefeiert.

Abermals fungiert Edlund als Produzent der satirischen Heldenpersiflage, die sich anschickt, die "ernsten" Helden der Konkurrenz gar nicht direkt zu attackieren, sondern ironisch auf den Arm zu nehmen. Denn das Amazon-Original "The Tick" passt zum popkulturellen Zeitgeist wie kaum eine andere TV-Serie. Inmitten der ganzen Comic-Adaptions-Flut in Fernsehen und Kino hat es sich das humorvolle, bisweilen extrem schräge Format zur Aufgabe gemacht, der Realität den Spiegel vorzuhalten und eine fiktive Welt zu kreieren, in der das Superheldenhafte längst alltäglich geworden ist.

Nachdem Arthur und The Tick in der ersten Staffel den Superschurken The Terror besiegt haben, stehen sie nun vor weiteren Herausforderungen. Die Stadt will vor neuen und alten Feinden bewahrt werden – doch die beiden Anti-Helden müssen die Superhelden-Behörde AEGIS zunächst davon überzeugen, dass sie die Richtigen für den Job sind.

Quelle: teleschau – der Mediendienst