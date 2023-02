"Trauung mit Hindernissen": TV-Kritik zur Familienkomödie im Ersten

In "Trauung mit Hindernissen" geht es in das turbulente und bunte Leben der Familie Wiedemann. Bei dieser Patchwork-Familie sind vielen Wendungen und Überraschungen garantiert. Heute Abend wiederholt das Erste die Familien- und Liebeskomödie mit Nicolette Krebitz in der Hauptrolle.

Trauung mit Hindernissen Komödie • 22.02.2023 • 20:15 Uhr

In dem Spielfilm aus dem Jahr 2018 überzeugten Nicolette Krebitz und Hary Prinz in den Hauptrollen. Katrin und Philipp, die Lehrerkollegen werden hier ein Paar, haben jedoch beide gescheiterte Ehen hinter sich und bringen Kinder mit in ihre neue Beziehung. Das Erste wiederholt nun den Film, den bei seiner Erstausstrahlujng 3,7 Millionen Menschen sahen.

Philipp hält während einer fingierten Lehrerkonferenz um die Hand seiner Geliebten an. Peinlich nur, dass Katrin erst mal ablehnt. Noch hat die gestresste Mutter zweier Kinder ihre Trennung vom Ex nicht vollends verarbeitet, der mit der jüngeren Julia (Lisa Bitter) noch zwei weitere Kinder in die Welt setzte. Während Romantiker Philipp nach einer neuen Möglichkeit sucht, Katrin zu überzeugen, wird es im Hause der vorerst verhinderten Eheleute immer voller. Nach einer Krise mit Katrins Ex steht plötzlich dessen Partnerin Julia mit Baby und Kleinkind vor der Tür. Auch Katrins – getrennte – Eltern reisen überraschend an.

Das komplexe Geflecht einer Patchwork-Familie versinkt im Chaos Drehbuchautorin Sophia Krapoth erschuf 2014 die beachtliche Beziehungskomödie "Immer wieder anders" – eine filmische Langzeitstudie der Liebeskrise eines von Katharina Wackernagel und Barnabay Metschurat gespielten Elternpaares. Auch Krapoths "Trauung mit Hindernissen" versucht, dem altmodischen und zu Klischees neigenden Genre frischen Wind einzuhauchen. Vor allem mit der Idee, dass das komplexe Geflecht einer Patchwork-Familie im Chaos versinkt: In Katrins und Philipps Haus versammeln sich in Sorge lebende Kinder, anstrengende Eltern, zweifelnde Liebende und sexuell anziehende "Alternativen". Regie führte Anna-Katharina Maier.

2020 lud die Patchwork-Familie Wiedemann in "Eltern mit Hindernissen" zum dritten Mal Zuschauer zum fröhlichen Chaos ein. Darin müssen die Wiedemanns mit ihrem Nachzügler-Baby, Emanzipationskämpfen und nervigen Großeltern zurechtkommen. zu einer weiteren Fortsetzung wurde bisher nichts bekannt.

Trauung mit Hindernissen – Mi. 22.02. – ARD: 20.15 Uhr