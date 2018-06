Kinostart im November 2018

Seine Bücher sind weltweite Bestseller und mehrfach verfilmt: Stieg Larsson. Der schwedische Autor schuf mit seiner Millennium-Trilogie fesselnde Unterhaltung. Und die drei Kriminalromane "Verblendung", "Verdammnis" und "Vergebung" waren nicht nur in gedruckter Form ein Erfolg, auch die Filmadaptionen fesselten die Zuschauer bereits mehrfach vor den Bildschirmen und der Kinoleinwand, unter anderem mit Daniel Craig und Rooney Mara in den Hauptrollen.

Nun kehrt eine der Hauptfiguren aus Larssons Büchern zurück: Lisbeth Salander. Die gerechtigkeitssuchende Hackerin wird in "Verschwörung" von Claire Foy ("The Crown") gespielt. Der Film basiert auf dem Besteller von David Lagercrantz, der die Millennium-Trilogie im Sinne Larssons, der 2004 verstarb, fortführt. Dass auch die Fortsetzung es in sich hat, zeigt der erste Trailer, der nun veröffentlicht wurde. Lisbeth Salander setzt eindrucksvoll ihren Rachefeldzug fort und wird von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt.

"Verschwörung" wird voraussichtlich am 22. November 2018 in die deutschen Kinos kommen. In weiteren Rollen sind Sverir Gudnason als Journalist Mikael Blomkvist und Sylvia Hoeks als Camilla Salander zu sehen.

Das ist der offizielle deutsche Trailer zu "Verschwörung":

Quelle: teleschau – der Mediendienst