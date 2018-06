Duett mit Lady Gaga

Erst wollte Clint Eastwood den Film drehen, mit Beyoncé in der weiblichen und vorzugsweise Leonardo DiCaprio in der männlichen Hauptrolle. Doch dann wurde Beyoncé schwanger, Eastwood verlor das Interesse und DiCaprio hatte sowieso nie unterschrieben. Sieben Jahre später gibt es nun endlich den ersten Trailer zum Musicalremake "A Star Is Born".

In den Hauptrollen: Bradley Cooper als abgehalfterter Country-Star, der in der unsicheren Kneipensängerin Aly ein großes Musiktalent schlummern sieht. Gespielt wird die Nachwuchskünstlerin von keiner Geringeren als Lady Gaga, die im Trailer natürlich auch zum Mikrofon greift.

Noch mehr überrascht allerdings die Gesangsstimme von Bradley Cooper, der mit "A Star Is Born" sein Regiedebüt abliefert – voraussichtlich am 4. Oktober 2018.

Das ist der offizielle deutsche Trailer zu "A Star Is Born":

Quelle: teleschau – der Mediendienst