Wer weiß denn sowas XXL: die Gäste am 13. Februar 2021

Am Vorabend ist das wochentägliche Quiz ein solider Publikumsmagnet, mit den Samstagausgaben in der großen Show-Variante unter dem Titel "Wer weiß denn sowas XXL" erreicht das Erste ab und an sogar bis zu sechs Millionen Zuschauer. Kein Wunder, dass sich Moderator Kai Pflaume und die beiden pfiffigen Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton ihre Wochenendausflüge redlich verdient haben. Nun steht mit der 25. XXL-Ausgabe sogar ein kleines Jubiläum an.

Diesmal wetteifern unter anderem die Schauspielerin Senta Berger und der PUR-Sänger Hartmut Engler um 50.000 Euro Siegpreis, der dann einem guten Zweck zugeführt werden soll. Die weiteren Promi-Gäste sind Peter Maffay und Christoph Maria Herbst sowie die Moderatoren Laura Wontorra und Alexander Bommes.

Erneut geht es um teilweise verblüffend einfach gestellte, aber knifflig zu lösende Fragen. Wer hätte beispielsweise schon gewusst, dass fünf reife, mittelgroße Bananen genauso viel Alkohol enthalten wie ein kleines Bier? Oder dass die Früchte auf den Walzen von Spielautomaten darauf zurückgehen, dass die Automaten früher Fruchtbonbons als Gewinne ausspuckten?

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH