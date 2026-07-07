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Charlotte Engelhardt enthüllt ihren Männer-Abtörner: Fehlende Selbstreflexion!

Beziehungskritik

Charlotte Engelhardt enthüllt ihren Männer-Abtörner: Fehlende Selbstreflexion!

07.07.2026, 13.34 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Charlotte Engelhardt zieht in einem Interview klare Grenzen: Fehlende Selbstreflexion bei Männern ist für sie ein No-Go. Sie spricht über persönliche Erfahrungen und moderiert "Bad Boyfriends" auf RTL+.
Charlotte Engelhardt
Vor allem eine Charaktereigenschaft an Männern kann die Moderatorin Charlotte Engelhardt nicht leiden: Wenn sie eine "fehlende Selbstreflexion" an den Tag legen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Egoismus, Narzissmus, Unzuverlässigkeit – es gibt viele Eigenschaften, mit denen Männer oder Frauen bei ihren Beziehungspartnern negativ auffallen können. Charlotte Engelhardt hat ebenfalls ihre persönliche Grenze gezogen, bei der Moderatorin würden angesichts "fehlender Selbstreflexion" sämtliche Alarmglocken läuten, wie sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa verriet.

In dem Gespräch beschrieb Engelhardt ausführlich, wie sich das Charaktermerkmal bei Männern äußert. "Das zeigt sich oft in billigen Ausflüchten, wenn beteuert wird, man habe doch nur harmlos mit einer anderen Frau geschrieben oder Bilder ausgetauscht." Und: Männer mit "komplett fehlender Selbstreflexion" würden oft "Dinge tun, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie ihre Partnerin damit zutiefst verletzen".

Ein solches Verhalten zeuge nach Ansicht der 47-Jährigen von einer mangelnden Reife. "Statt sich ernsthaft mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen, wird die Schuld einfach sehr gerne und schnell auf andere abgeschoben." Engelhardt ist überzeugt: "Mangelnde Selbstreflexion ist extrem problematisch."

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Erfahrungen aus erster Hand?

Ob Engelhardt diese Ansicht nach persönlicher Erfahrung gewonnen hat oder aus Erzählungen anderer Frauen, ließ sie offen. Die Moderatorin war von 2012 bis 2022 mit dem Rapper Sido verheiratet. Dessen bürgerlichen Namen Würdig hatte sie angenommen und lange nach der Trennung behalten. Im Mai vergangenen Jahres hatte sie angekündigt, wieder ihren Geburtsnamen zu führen.

Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. In einem Interview mit dem "Spiegel" hatte Sido 2022 eingeräumt, dass seine Drogensucht ein Grund für das Ehe-Aus gewesen sei. Engelhardt hatte in einem Gespräch mit "Gala" durchblicken lassen, dass sie um ihre Beziehung "bis zum bitteren Ende" gekämpft hätten. "Doch irgendwann ging es dann auch bei uns nicht mehr."

Charlotte Würdig heißt jetzt wieder Engelhardt – und lockt für RTL "Bad Boyfriends" in die Falle
In einer neuen Realityshow schickt RTL toxische Boyfriends ins Besserungs-Camp. Moderiert wird die Show von Charlotte Würdig – allerdings nicht mehr unter diesem Namen.
Toxische Beziehungen
Bad Boyfriends

Als Expertin in Beziehungsfragen gibt sich Engelhardt auch in der Reality-Sendung "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" zu erkennen, die sie seit 30. Juni beim Streaming-Portal RTL+ moderiert. In dem Format werden Männer von ihren Partnerinnen auf ihre Loyalität, Treue und Beziehungsfähigkeit getestet.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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