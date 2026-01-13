Home News Star-News

So privat wie nie: Ein Blick in das Zuhause von Beatrice Egli

Zuhause am Zürichsee

So privat wie nie: Ein Blick in das Zuhause von Beatrice Egli

13.01.2026, 09.43 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli schafft sich fernab vom Rampenlicht ein Zuhause, das mehr über sie verrät als jedes Interview. Zwischen weißen Möbeln, Dankbarkeitsritualen und Terrassenidylle findet sie genau die Ruhe, die ihr Alltag ihr raubt.
Beatrice Egli redet.
Beatrice Egli liebt den Glamour auf der Bühne, doch zuhause ist ihr der Wohlfühl-Faktor am wichtigsten.  Fotoquelle: picture alliance / GEORG HOCHMUTH

Beatrice Egli ist was privates angeht, sehr zurückhaltend. Doch ausgerechnet in den eigenen vier Wänden gibt sie einen ungewohnt privaten Einblick in ihr Leben. In ihrer Wohnung hat die 37-Jährige einen Ort geschaffen, an dem sie zur Ruhe kommt – ein Raum, in dem sie loslassen und ganz sie selbst sein kann, weit weg vom Rampenlicht und dem ständigen Trubel ihres Alltags.

Oft sagt die Einrichtung mehr über einen Menschen aus als jedes Interview. Wie gestaltet Beatrice Egli ihr Zuhause? Welche Stimmung empfängt sie, wenn die Tür hinter ihr zufällt? Und wie verbringt sie dort ihre freien, ganz privaten Momente? Zeit für einen Blick in ihr persönliches Wohlfühlreich.

Einblick in Beatrice Eglis Alltag: So gestaltet sie ihre Wohnung am Zürichsee

Obwohl sich Beatrice Egli längst ein Leben im Luxus leisten könnte, lebt die Schlagersängerin bewusst bescheiden – in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee, in der sie sich seit Jahren zuhause fühlt. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist ihr besonders wichtig. Der Blick in ihre Räume zeigt schnell: Beatrice mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß dominiert, ergänzt durch sanfte, unaufdringliche Töne.

Am meisten Zeit verbringt sie im kombinierten Wohn- und Küchenbereich. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in einem dezenten Grau gestrichen. In der Küche findet sich ein Esstisch, umgeben von hellgrauen Samtstühlen. Auch beim Geschirr weiß die Sängerin genau, was sie möchte: Es soll schlicht sein. „So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat“, erklärt sie.



Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)

So entspannt wohnt Beatrice Egli: Ein Blick in ihr Schlafzimmer

Viel Weiß und ein Hauch von zartem Rosa bestimmen die Atmosphäre in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Ein weißes Sideboard, zahlreiche Kissen und Bettwäsche – am liebsten aus Leinen – sorgen für eine ruhige, helle Umgebung. Auch ein weißer Schaukelstuhl gehört zur Einrichtung und vermittelt der Sängerin zusätzliche Geborgenheit.

„Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7“, sagt die 37-Jährige. Und damit ihr das gelingt, pflegt sie jeden Abend ein festes Ritual: Bevor sie schlafen geht, trägt sie in ein Buch ein, wofür sie an diesem Tag dankbar war.

Schlagerstar privat: So schafft Beatrice Egli Distanz zum Showbusiness

Bei ihrem turbulenten Berufsalltag ist Beatrice Egli besonders wichtig, dass ihr Zuhause ein echter Rückzugsort bleibt. „Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein“, erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Regel. Deshalb sucht man in ihrer Wohnung vergeblich nach Preisen oder Auszeichnungen – die bewahrt sie bewusst im Proberaum auf.

Ihr Zuhause soll ein Ort sein, an dem sie herunterfahren und ganz bei sich sein kann. „Ich brauche diesen Abstand zu allem“, sagt die Metzgerstochter und beschreibt damit genau das, was ihre Wohnung für sie bedeutet: einen geschützten Raum, fernab vom Trubel der Öffentlichkeit.

Beatrice Egli privat: Kochen drinnen, Kraft tanken draußen

Bei der Wohnungsbesichtigung erzählte Beatrice Egli, dass sie besonders gern in ihrer Küche kocht – am liebsten gemeinsam mit Freunden. Entsprechend viel Zeit verbringt sie in ihrem offenen Wohn- und Kochbereich. Auch wenn sie versucht, Privates und Berufliches zu trennen, gelingt das nicht immer. Doch es gibt einen Ort, an den sie sich zurückzieht, sobald das Wetter mitspielt.

„Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.“
Dort hat sie es sich so eingerichtet, dass sie alles tun kann: arbeiten, entspannen oder einfach nur draußen sein. „Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft“, sagte der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de.

