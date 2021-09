Bachelorette 2021: Ist Maxime noch mit dem Gewinner zusammen?

Wenn die letzte Rose verteilt ist, geht für viele Zuschauer das Rätselraten erst los: Sind die "Bachelorette" und der Sieger noch ein Paar? Die Staffel mit Maxime Herbord könnte Romantiker enttäuscht zurücklassen.

Rosen für Max und Raphael, nette Worte zum Abschied für Zico: Nach den Dreamdates schickte "Bachelorette" Maxime den Kölner nach Hause (bzw. direkt weiter zu "Bachelor in Paradise") und entschied sich für ein Finale mit dem Bayer und dem Österreicher. Doch die ganz großen Begeisterungsstürme lösten die Finalisten bei ihr nicht aus. Maxime hatte im Laufe der Staffel ihre Augen auf Leon und Julian geworfen, beide gingen jedoch freiwillig. Für die "Bachelorette" ein Schock, den sie erst einmal verdauen musste ...

"Ich hatte es mir anders vorgestellt", gab Maxime in der vorletzten Folge der Staffel offen zu. Sie hatte gehofft, sich auf den ersten oder zweiten Blick zu verlieben. Das war nicht der Fall. "Das macht mich traurig", so Maxime. Dennoch will sie der Liebe noch eine Chance geben. Manchmal dauert es halt einfach etwas länger, bis sich Gefühle entwickeln.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Im Finale muss sie sich zwischen Max und Raphael entscheiden und dann mit dem Gewinner im Alltag testen, ob da doch was gehen könnte. Wer die letzte Rose bekommt, zeigt RTL am Mittwoch, 15. September, ab 20.15 Uhr. Bei Streaming-Anbieter TVNOW ist das Finale bereits zu sehen. Am 8. September läuft bei RTL statt der "Bachelorette" das Fußball-Länderspiel zwischen Island und Deutschland.

Das große Wiedersehen kommt bei TVNOW schon früher Richtig spannend wird es im Anschluss an das Finale beim Großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig. "Seid ihr ein Paar?" – diese Frage wird die RTL-Moderatorin auch diesmal stellen. Im TV läuft der Talk danach direkt im Anschluss an das Finale am 15. September um 21.15 Uhr. Bei TVNOW soll die alles entsccheidene Frage bereits sieben Tage im Voraus beantwortet werden. Dort soll der Talk danach am Mittwoch, 8. September, als Stream bereitgestellt werden.

Die Antwort auf die Frage fiel zuletzt nicht immer positiv aus. Die vergangene "Bachelorette" Melissa Damilia und ihr Gewinner Leander Sacher sind bis heute zusammen. Aus "Bachelor" Niko Griesert und Gewinnerin Mimi Gwozdz wurde zu Beginn dieses Jahres hingegen kein Paar. Niko bandelte mit der Zweitplatzierten an, Mimi zog es zu "Promi Big Brother".

Die Vorzeichen stehen auch diesmal auf "Nein, wir sind kein Paar." Aber vielleicht hat die "Bachelorette" zum Abschluss der Staffel ja doch noch eine Überraschung parat.